О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Мкртчяна сняли с должности и отправили в США

17:02 896

Указом президента Армении Ваагна Хачатряна Лилит Макунц отозвана с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Соединенных Штатах Америки. Как сообщили в пресс-службе президента Армении, еще одним указом послом РА в Вашингтоне назначен Нарек Мкртчян.

Мкртчяна сегодня освободили от должности министра труда и социальных вопросов Армении. Новым министром стал уже бывший депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян.

Срок полномочий бывшего посла Лилит Макунц, назначенной в 2021 году, истек 2 августа 2025 года. 

Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 72
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 200
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 1068
Алиев и Путин встретятся?
Алиев и Путин встретятся?
15:23 4382
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана фото
14:59 5634
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 6454
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 1303
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 8415
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям» печатная версия интервью; все еще актуально
08:04 6250
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1883
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 7455

