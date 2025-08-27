Мкртчяна сняли с должности и отправили в США

Указом президента Армении Ваагна Хачатряна Лилит Макунц отозвана с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Соединенных Штатах Америки. Как сообщили в пресс-службе президента Армении, еще одним указом послом РА в Вашингтоне назначен Нарек Мкртчян.

Мкртчяна сегодня освободили от должности министра труда и социальных вопросов Армении. Новым министром стал уже бывший депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян.

Срок полномочий бывшего посла Лилит Макунц, назначенной в 2021 году, истек 2 августа 2025 года.