О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Российский олигарх хочет доказать в суде, что не близок к Путину

Российский миллиардер и основатель холдинга USM Алишер Усманов подал иск в Федеральный суд Германии, обвинив Совет Европейского союза в клевете из-за утверждений о его близости к президенту России Владимиру Путину, сообщает Euronews.

В одном из материалов журнала Forbes утверждалось, что Усманов «поддерживал президента Путина и занимался его деловыми вопросами». Однако суд в Гамбурге признал это заявление необоснованным. Представитель российского бизнесмена подчеркнул, что это мнение автора, а не подтвержденный факт. «Выражение мнения журналиста не может служить основанием для санкций», – пояснил адвокат Йоахим Штайнхефель. Он также сослался на публикацию австрийской газеты Kurier, где Усманова называли «любимым олигархом» Путина. Суд также признал это заявление необоснованным и постановил удалить его. В целом Усманов через своих юристов добился удаления или корректировки более ста упоминаний о связях с Путиным в ведущих европейских СМИ.

«Наши конкретные примеры показывают, что Совет ЕС не проверяет источники и довольствуется непроверенными выдержками из прессы — даже если автор отказывается от своих слов, в том числе в суде», – отметил Штайнхефель.

По его словам, Совет ЕС нарушает права миллиардера, пытаясь использовать его в качестве рычага давления на российские власти. Иск, поданный в Федеральный суд Германии, не оспаривает само включение Усманова в санкционный список, но требует запретить распространение отдельных заявлений о бизнесмене со стороны европейских властей в будущем.

После начала полномасштабной войны в Украине Усманов был внесен в санкционные списки США, Великобритании и ЕС. Впоследствии он через суд пытался добиться снятия этих ограничений, заявляя об отсутствии «тесных связей» с Путиным и отрицая причастность к кругу «государственных бизнесменов», обслуживающих финансовые потоки Кремля. Тем не менее суд признал включение Усманова в санкционный список обоснованным.

Нефти предсказывают обвал
Египет готовит замену ХАМАС
Трамп хочет посадить Сороса
Алиев и Путин встретятся?
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
