Трамп хочет посадить Сороса

Миллиардер Джордж Сорос и его сын должны быть привлечены к ответственности за поддержку протестов в США, написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Джордж Сорос и его замечательный леворадикальный сын должны быть обвинены по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы не позволим этим сумасбродам больше разрывать Америку на части, не давая ей ни малейшего шанса «ДЫШАТЬ» и быть СВОБОДНОЙ. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране! В том числе и его сумасшедшие друзья с Западного побережья. Будьте осторожны, мы следим за вами!» - написал Трамп.