Интеллектуальная дуэль электриков в Габале

Еще одна команда стала победителем регионального этапа общереспубликанского конкурса профессионального мастерства, организованного ОАО «Азеришыг», посвященного 10-летию компании. Третий региональный этап конкурса профессионального мастерства среди энергетиков распределительных сетей прошел в Габале. На церемонии открытия, состоявшейся на электроподстанции «Хаджиалилы» напряжением 110/35/10 кВ и в Региональном учебном центре, сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем директор Учебного и инновационного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде выступил с речью, рассказав о значении соревнований. Он отметил, что конкурс профессионального мастерства среди энергетиков распределительных сетей способствует дальнейшему развитию профессиональных знаний и навыков специалистов.

Также участники получили подробную информацию о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии электроэнергетической системы Азербайджана, о реформах, проведенных под руководством президента Ильхама Алиева за последние 10 лет в области обеспечения энергетической безопасности страны, а также о масштабных проектах, реализованных ОАО «Азеришыг» за последние 5 лет на освобожденных от оккупации территориях. После официальной части начался первый этап соревнований.

В интеллектуальном конкурсе 8 команд от Северо-Западного регионального управления энергоснабжения и сбыта (РЭСС) — «Балаканская электросеть», «Исмаиллинская электросеть», «Гахская электросеть», «Габалинская электросеть», «Огузская электросеть», «Шемахинская электросеть», «Шекинская электросеть» и «Закатальская электросеть» — проверили свои теоретические знания. За один час они ответили на 55 вопросов. На втором этапе энергетики продемонстрировали свои профессиональные навыки, выполняя три практических задания. По итогам набранных баллов в обоих этапах победителем регионального этапа по Северо-Западному РЭСС стала команда «Закатальская электросеть».

Таким образом, эта команда примет участие в финальном этапе общереспубликанского конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Гадруте. Отметим, что ОАО «Азеришыг» проводит просветительские мероприятия и соревнования во всех регионах страны. Такие мероприятия, направленные на повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников, соблюдение правил безопасности и защиту человеческой жизни, будут продолжены и в будущем.