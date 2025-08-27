Китай ответил США и России

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, сообщает Reuters.

Китай назвал требования США и России присоединиться к переговорам по ядерному разоружению «неразумными и нереалистичными».

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал вопросы ядерного контроля с российским лидером Владимиром Путиным и хотел бы видеть Пекин участником этого процесса.

Го Цзякунь подчеркнул, что ядерные возможности Китая и США несопоставимы.

«Ядерные потенциалы Китая и Соединенных Штатов находятся на совершенно разных уровнях, стратегическая среда безопасности и ядерная политика двух стран также абсолютно разные. Поэтому требовать от Китая начать трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с США и Россией глупо и нереалистично», — заявил представитель МИД КНР.

По его словам, Китай строго придерживается принципа неприменения ядерного оружия первым и ведет исключительно оборонительную ядерную стратегию. Пекин не намерен втягиваться в гонку вооружений с другими государствами.

«Страны с крупнейшими ядерными арсеналами должны первыми выполнять свои особые приоритетные обязанности по ядерному разоружению», — добавил дипломат.