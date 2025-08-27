USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Арестован наркокурьер с иранской связью

17:39 407

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели очередную спецоперацию в приграничном Ленкоранском районе.

Был задержан житель Лерикского района Назим Фараджев (1978 г.р.), у которого при обыске обнаружили 62 кг наркотиков.

По данным следствия, чтобы не вызвать подозрений, он перевозил наркотики вместе с членами семьи, а также неоднократно вступал в сговор с гражданами Ирана для организации незаконного оборота на территории страны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Нефти предсказывают обвал
18:08 85
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 208
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 1072
Алиев и Путин встретятся?
15:23 4392
Провокация российских националистов у консульства Азербайджана
14:59 5646
Ильхам Алиев задался вопросом: Если Армения откажется от мирного договора?..
10:45 6458
Россияне продвинулись на нескольких направлениях в Украине
15:21 1304
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 8415
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
08:04 6251
На Сериева надели электронный браслет из-за деревьев
14:34 1884
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 7463

