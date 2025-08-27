Арестован наркокурьер с иранской связью

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели очередную спецоперацию в приграничном Ленкоранском районе.
Был задержан житель Лерикского района Назим Фараджев (1978 г.р.), у которого при обыске обнаружили 62 кг наркотиков.
По данным следствия, чтобы не вызвать подозрений, он перевозил наркотики вместе с членами семьи, а также неоднократно вступал в сговор с гражданами Ирана для организации незаконного оборота на территории страны.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста.