О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Египет готовит замену ХАМАС

Египет начал подготовку сотен палестинцев для формирования контингента общей численностью до 10 тыс. человек, который будет обеспечивать безопасность в секторе Газа после окончания вооруженного конфликта в анклаве. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц в арабских странах.

Отмечается, что первые группы кандидатов уже приступили к обучению в египетских военных академиях. Планируется, что после достижения перемирия в секторе Газа Египет примет еще около 5 тыс. палестинцев для прохождения аналогичной подготовки. Основу будущих сил составят представители органов безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА), часть бойцов может быть набрана среди сторонников движения ФАТХ. Кроме того, к поддержанию порядка в анклаве после завершения боевых действий могут быть привлечены вооруженные силы Египта, Иордании и ряда стран Персидского залива.

Советник президента ПНА Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш сообщил изданию, что финансирование данного проекта, вероятно, будет обеспечено международным сообществом. WSJ утверждает, что арабские государства все активнее настаивают на том, что ХАМАС не должен сохранять власть в анклаве. В частности, в июле текущего года Лига арабских государств впервые призвала движение разоружиться и отказаться от контроля над сектором. Аль-Хаббаш выразил аналогичную точку зрения.

Ранее министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что его страна планирует подготовить порядка 5 тыс. палестинских полицейских, которые будут поддерживать безопасность в секторе Газа после завершения там боевых действий. Глава МИД подчеркнул, что помогать Египту в отборе кандидатов в полицейские будут представители Иордании и Палестинской национальной администрации.

Абдель Аты также напомнил о готовности Египта организовать международную конференцию, посвященную восстановлению Газы после завершения конфликта. Планируется, что часть заседаний конференции будет сосредоточена на вопросах подготовки кадров для служб безопасности.

