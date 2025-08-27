Нефти предсказывают обвал

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к концу 2026 года цена нефти Brent упадет до $50 за баррель. Причиной называют увеличение поставок на рынок и ускорение роста запасов, передает Reuters.

На утренних торгах в среду, 27 августа, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,4% — до $66,4 за баррель.

В банке ожидают, что в четвертом квартале 2025 года профицит нефти на рынке увеличится в среднем на 1,8 млн баррелей в день, такая ситуация будет сохраняться до четвертого квартала 2026 года. В результате к концу 2026 года мировые запасы нефти вырастут почти на 800 млн баррелей.