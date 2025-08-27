USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Нефти предсказывают обвал

18:08 1369

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к концу 2026 года цена нефти Brent упадет до $50 за баррель. Причиной называют увеличение поставок на рынок и ускорение роста запасов, передает Reuters.

На утренних торгах в среду, 27 августа, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,4% — до $66,4 за баррель.

В банке ожидают, что в четвертом квартале 2025 года профицит нефти на рынке увеличится в среднем на 1,8 млн баррелей в день, такая ситуация будет сохраняться до четвертого квартала 2026 года. В результате к концу 2026 года мировые запасы нефти вырастут почти на 800 млн баррелей.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, в 2026 году на долю запасов нефти в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет приходиться треть от общего мирового объема запасов, или 270 млн баррелей. В сочетании с ожидаемым сокращением спроса на нефть в странах ОЭСР это приведет к снижению стоимости сырья с текущих уровней.

В этом году из-за торговых войн, которые усилили опасения по поводу спроса в мире, а также на фоне отмены ОПЕК+ ранее введенных ограничений на добычу цена на нефть марки Brent упала примерно на 10%, пишет Bloomberg. Это вызвало опасения по поводу переизбытка предложения на рынке.

В начале августа страны ОПЕК+ согласовали еще одно значительное увеличение добычи в сентябре. Крупнейшие производители нефти — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорились нарастить добычу с сентября на 547 тыс. баррелей в сутки, досрочно компенсировав установленное ранее добровольное снижение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки. В конце 2024 года страны договаривались о постепенном отказе от добровольных ограничений лишь к концу сентября 2026-го.

Рынок нефти приближается к ситуации избыточного предложения, считает управляющий хедж-фонда Black Gold Investors Гэри Росс. «Люди уже давно говорят об этом — все настроены пессимистично в отношении четвертого квартала — и мы приближаемся к краю пропасти», — сообщил он.

SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 123
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 1554
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 9150
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 544
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
19:09 982
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
16:13 5788
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 8322
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
18:26 2117
Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 1370
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 950
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 2019

ЭТО ВАЖНО

SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 123
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 1554
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 9150
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 544
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
19:09 982
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
16:13 5788
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 8322
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
18:26 2117
Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 1370
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 950
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 2019
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться