Нефти предсказывают обвал

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к концу 2026 года цена нефти Brent упадет до $50 за баррель. Причиной называют увеличение поставок на рынок и ускорение роста запасов, передает Reuters.
На утренних торгах в среду, 27 августа, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,4% — до $66,4 за баррель.
В банке ожидают, что в четвертом квартале 2025 года профицит нефти на рынке увеличится в среднем на 1,8 млн баррелей в день, такая ситуация будет сохраняться до четвертого квартала 2026 года. В результате к концу 2026 года мировые запасы нефти вырастут почти на 800 млн баррелей.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, в 2026 году на долю запасов нефти в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет приходиться треть от общего мирового объема запасов, или 270 млн баррелей. В сочетании с ожидаемым сокращением спроса на нефть в странах ОЭСР это приведет к снижению стоимости сырья с текущих уровней.
В этом году из-за торговых войн, которые усилили опасения по поводу спроса в мире, а также на фоне отмены ОПЕК+ ранее введенных ограничений на добычу цена на нефть марки Brent упала примерно на 10%, пишет Bloomberg. Это вызвало опасения по поводу переизбытка предложения на рынке.
В начале августа страны ОПЕК+ согласовали еще одно значительное увеличение добычи в сентябре. Крупнейшие производители нефти — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорились нарастить добычу с сентября на 547 тыс. баррелей в сутки, досрочно компенсировав установленное ранее добровольное снижение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки. В конце 2024 года страны договаривались о постепенном отказе от добровольных ограничений лишь к концу сентября 2026-го.
Рынок нефти приближается к ситуации избыточного предложения, считает управляющий хедж-фонда Black Gold Investors Гэри Росс. «Люди уже давно говорят об этом — все настроены пессимистично в отношении четвертого квартала — и мы приближаемся к краю пропасти», — сообщил он.