Джейхун Байрамов попрощался с послом Франции

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с послом Французской Республики в стране Анн Буайон в связи с завершением ее дипломатической миссии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и Францией, региональные и международные вопросы.

Джейхун Байрамов отметил, что посол Анн Буайон работала в Азербайджане в исторический и важный для страны период. Он пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности. Была подчеркнута важность сохранения открытых каналов для диалога, несмотря на существующие в отношениях между Азербайджаном и Францией трудности и вызовы.

Джейхун Байрамов также проинформировал посла о шагах, предпринятых в направлении продвижения мирной повестки дня в регионе, в том числе о результатах и деталях встречи в Вашингтоне. Было отмечено, что Азербайджан всегда выступал за мир и встреча в Вашингтоне стала тому подтверждением. Глава МИД подчеркнул значение парафирования текста «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения о мире и установлении межгосударственных отношений», а также направления совместного обращения по ликвидации Минской группы ОБСЕ в рамках встречи в Вашингтоне.

Посол Анн Буайон, в свою очередь, поблагодарила за поддержку и сотрудничество, оказанные в период ее дипломатической деятельности в Азербайджане.

