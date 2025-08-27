Конец эры кешбэка в Азербайджане?

В последние месяцы банки в Азербайджане значительно снизили процент кешбэка. Это вызвало вопрос: не означает ли это конец эры кешбэков?

По этому поводу haqqin.az обратился к эксперту-экономисту, председателю партии «Республиканская альтернатива» Натику Джафарли.

По словам Джафарли, банки изначально использовали кешбэк как инструмент для привлечения людей к активному использованию кредитных карт: «Сегодня подавляющее большинство населения совершает свои ежедневные покупки безналичным способом, и такой способ оплаты стал обыденным. В связи с этим для банков кешбэк-программы уже не столь привлекательны, как прежде. Учитывая то, что подобные стимулы реализуются за счет собственных доходов и прибыли банков, теперь они стремятся экономить. Поэтому либо сокращают размер кешбэка, либо вовсе отказываются от него».

Эксперт отметил, что, если сравнить ситуацию в Азербайджане с соседними Турцией, Грузией и Россией, можно заметить, что размер кешбэка у нас снижается особенно быстро.