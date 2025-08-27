Во Франции больницы готовят к войне

Министерство здравоохранения Франции поручило чиновникам на местах подготовить врачей и медперсонал к возможному массовому приему раненых в случае военного конфликта. Об этом министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен сообщила BFMTV.

«Cовершенно нормально, что страна предвидит кризисы и последствия происходящего. Это часть ответственности центральных органов власти», — сказал Вотрен в ответ на вопрос, правда ли она просила больницы быть готовыми к приему тысяч раненых солдат в случае войны.

На поручение французского минздрава региональным агентствам здравоохранения обратила внимание газета Le Canard enchaine. В документе речь идет о возможном «большом столкновении» в Европе и необходимости быть готовым к нему не позже марта 2026 года. Согласно инструкции, к этому времени вблизи автобусных или железнодорожных станций, портов или аэропортов должны быть созданы медицинские центры для пациентов из зоны боевых действий. Каждый центр должен обеспечить лечение примерно 100 раненых в течение двух месяцев и принять в пиковый период не менее 250. Кроме того, руководители переоборудованных в военные госпитали больниц должны быть готовы в случае необходимости освободить койки для военных даже в ущерб помощи гражданским пациентам.