USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Во Франции больницы готовят к войне

18:42 710

Министерство здравоохранения Франции поручило чиновникам на местах подготовить врачей и медперсонал к возможному массовому приему раненых в случае военного конфликта. Об этом министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен сообщила BFMTV.

По ее словам, это «часть предвидения, как и создание стратегических запасов».

«Cовершенно нормально, что страна предвидит кризисы и последствия происходящего. Это часть ответственности центральных органов власти», — сказал Вотрен в ответ на вопрос, правда ли она просила больницы быть готовыми к приему тысяч раненых солдат в случае войны.

На поручение французского минздрава региональным агентствам здравоохранения обратила внимание газета Le Canard enchaine. В документе речь идет о возможном «большом столкновении» в Европе и необходимости быть готовым к нему не позже марта 2026 года. Согласно инструкции, к этому времени вблизи автобусных или железнодорожных станций, портов или аэропортов должны быть созданы медицинские центры для пациентов из зоны боевых действий. Каждый центр должен обеспечить лечение примерно 100 раненых в течение двух месяцев и принять в пиковый период не менее 250. Кроме того, руководители переоборудованных в военные госпитали больниц должны быть готовы в случае необходимости освободить койки для военных даже в ущерб помощи гражданским пациентам.

SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 129
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 1561
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 9151
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 551
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
19:09 988
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
16:13 5793
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 8324
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
18:26 2124
Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 1374
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 951
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 2021

ЭТО ВАЖНО

SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 129
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 1561
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 9151
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 551
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
19:09 988
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
16:13 5793
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
Ильхам Алиев: Вначале российская армия оккупировала Азербайджан, а потом отняла Зангезур…
12:40 8324
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
Конец эры кешбэка в Азербайджане?
18:26 2124
Нефти предсказывают обвал
Нефти предсказывают обвал
18:08 1374
Египет готовит замену ХАМАС
Египет готовит замену ХАМАС
17:56 951
Трамп хочет посадить Сороса
Трамп хочет посадить Сороса
17:14 2021
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться