О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Этот хитрец Уралоглу

Фарид Исаев, автор haqqin.az
18:54

Накануне мировые информационные агентства разнесли новость: турецкий министр транспорта оштрафован за превышение скорости. Причем Абдулкадир Уралоглу сам подставился, выложив в соцсети X ролик, на котором видно, что его автомобиль несется со скоростью от 190 до 225 километров в час, показатели спидометра хорошо видны на видео. Несколько часов спустя министр там же написал, что заплатил штраф в то время, как увлекся, проверяя новую трассу между Анкарой и городом Нигде. Предел скорости на этом участке 140 километров в час.

Согласитесь, смешанные чувства: с одной стороны, член правительства позволяет себе нарушать правила, с другой – не стал кичиться статусом, смиренно заплатил штраф в 9 267 лир (около 226 долларов) как простой смертный. Пресса любит такие случаи.

Из ролика между тем видно, что Уралоглу снимают в этой поездке с разных углов, это не простая запись с мобильного, попавшая по недосмотру любителя быстрой езды в Сеть, работает профессиональный оператор с профессиональным оборудованием. А из динамиков машины несется турецкая народная музыка и отрывки речей президента Эрдогана. Сама запись размещена в сети под хэштегом #TurkeyAccelerates – «Турция ускоряется».

В общем, несложно прийти к выводу, что перед нами пиар-акция министра транспорта, призванная продемонстрировать, какие замечательные дороги строятся в Турции при его руководстве, как он любит скорость, а значит, решительный и готовый к риску и в то же время законопослушный готов нести ответственность за правонарушение. При этом очень любит свой народ и чтит своего президента.

Новость об этом эпизоде облетела не только Турцию, но и всю планету: о вирусном видео сообщили многие информагентства и газеты. Вот и мы тоже сообщаем. И вся рекламная операция стоила Абдулкадиру Уралоглу каких-то двести с лишним долларов уплаченного штрафа, плюс гонорар оператора. Гениально!

«Отныне я буду намного осторожнее, - написал турецкий министр в соцсети. – Придерживаться ограничений по скорости – правило, обязательное для всех». Да, второй раз этот номер не пройдет. Ничего, еще чего-нибудь придумает.

