Этот хитрец Уралоглу

Накануне мировые информационные агентства разнесли новость: турецкий министр транспорта оштрафован за превышение скорости. Причем Абдулкадир Уралоглу сам подставился, выложив в соцсети X ролик, на котором видно, что его автомобиль несется со скоростью от 190 до 225 километров в час, показатели спидометра хорошо видны на видео. Несколько часов спустя министр там же написал, что заплатил штраф в то время, как увлекся, проверяя новую трассу между Анкарой и городом Нигде. Предел скорости на этом участке 140 километров в час.

Согласитесь, смешанные чувства: с одной стороны, член правительства позволяет себе нарушать правила, с другой – не стал кичиться статусом, смиренно заплатил штраф в 9 267 лир (около 226 долларов) как простой смертный. Пресса любит такие случаи.

Из ролика между тем видно, что Уралоглу снимают в этой поездке с разных углов, это не простая запись с мобильного, попавшая по недосмотру любителя быстрой езды в Сеть, работает профессиональный оператор с профессиональным оборудованием. А из динамиков машины несется турецкая народная музыка и отрывки речей президента Эрдогана. Сама запись размещена в сети под хэштегом #TurkeyAccelerates – «Турция ускоряется».