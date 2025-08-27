USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Российским алмазам в Америке быть

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило на год истекающую лицензию, разрешающую импорт в Соединенные Штаты алмазов российского происхождения, если они физически находились вне РФ до марта 2024 года и не реэкспортировались в Россию позднее. Как сообщает Интерфакс, соответствующая лицензия N104A опубликована на сайте ведомства.

Ранее ввоз в США алмазов ювелирного качества российского происхождения от 0,5 карата был разрешен до 1 сентября 2025 года.

Поэтапный запрет на ввоз российских непромышленных алмазов и бриллиантов в страны G7 был анонсирован в декабре 2023 года. Согласно выпущенным OFAC документам, с 1 марта 2024 года запрещался ввоз в США российских алмазов весом от 1 карата, с 1 сентября - от 0,5 карата. Запрет распространяется и на изделия из российских алмазов, ограненных в третьих странах.

Импорт и оформление на территории Штатов, включая ввоз для помещения во внешнеторговую зону в США, неиндустриальных алмазов российского происхождения остаются запрещенными.

