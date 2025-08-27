Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий

По мнению экспертов, сегодня когда-то одно из крупнейших соленых озер мира содержит лишь около 100 миллионов кубометров воды, растянутой на площади в 200 квадратных километров. Максимальная глубина – всего полметра.

В Иране предупредили, что из-за неправильного использования водных ресурсов и глобального потепления вскоре исчезнет озеро Урмия, которое за последнее время стремительно мелеет.

Иса Калантари, бывший глава Организации по охране окружающей среды Ирана, назвал ситуацию «катастрофической» и заявил, что озеро испарится в течение 20 дней. Он указал на чрезмерное строительство плотин, нерациональное расширение сельскохозяйственных площадей и неспособность обеспечить экологические права на водные ресурсы как главные причины обмеления озера.

Калантари предупредил, что после полного высыхания дно Урмии, содержащее огромные запасы соли, станет источником токсичной пыли, что создаст угрозу здоровью жителей Западного и Восточного Азербайджана, включая респираторные, санитарные и генетические риски.

В то время как гибель Урмии кажется неизбежной, Каспийское море также сталкивается с процессами, угрожающими масштабной экологической катастрофой. Как сообщалось ранее, стремительное снижение уровня Каспия привело к уменьшению площади его водной поверхности более чем на 30 тысяч квадратных километров.

Мелководье осложнило грузоперевозки между портами Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, так как суда не могут загружаться полностью.

Эксперты прогнозируют, что в этом году уровень Каспия продолжит падать самыми быстрыми темпами за последние пять лет. Причина – нехватка осадков в макрорегионе. Самая мелководная часть моря – северная, наиболее полноводная – южная, у побережья Ирана. По прогнозам, до конца года уровень Каспия снизится еще на 25–30 сантиметров, а к 2030 году падение может превысить один метр.