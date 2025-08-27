«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила

Жители домов по адресу: проспект Нефтчиляр, 5B, улица Вели Мамедова, 22, а также других домов района сообщили haqqin.az, что на въезде со стороны проспекта установлен шлагбаум, а свободных мест на близлежащих стоянках нет. Парковочные зоны размечены белой краской: любое отклонение от линий приводит к неприятностям в виде штрафов.

В Ичеришехер обостряется конфликт между жителями и руководством Государственного историко-архитектурного заповедника. Люди утверждают, что им чинят препятствия для парковки автомобилей, особенно за последние дни.

По словам жильцов, проблемы начались после назначения нового руководителя управления заповедника. Один из местных жителей, заслуженный артист и почетный работник культуры Азербайджана Мубариз Гамидов рассказал, что из-за ситуации с парковкой людям приходится делать выбор: продать автомобиль или переехать. «Я живу здесь более 35 лет. Никогда прежде не сталкивался с такими трудностями», — отметил Гамидов.

Жители считают, что после разметки парковочных мест количество автомобилей, которые могут разместиться на прежней площади, сократилось с 10–15 до 4–5. Нарушение правил влечет штраф в размере 80 манатов (или два штрафных балла).

Кроме того, они утверждают, что при прежнем руководстве таких проблем не было. Осенью, когда все вернутся с дач и отдыха, ситуация станет и вовсе невыносимой. Осложняется все тем, что парковки занимают сотрудники и клиенты многочисленных ресторанов и магазинов. Вечером жителям приходится подолгу ждать, пока кто-то освободит место.

Продавцы магазинов также выражают недовольство тарифами: они платят 3 маната за первые 15 минут и 5 манатов за каждый последующий час, в то время как жители могут парковаться бесплатно. По их мнению, необходимо ограничить въезд автомобилей клиентов ресторанов.

В управлении заповедника заявили, что одной из основных проблем является парковка во втором ряду, на перекрестках и улицах с односторонним движением, а также движение автомобилей в обратном направлении. «Эти нарушения создают угрозу безопасности пешеходов и мешают их свободному передвижению в историческом пространстве. Несмотря на неоднократные предупреждения, ситуация не менялась. Поэтому Дорожная полиция усилила контроль и применяет административные меры», — сообщили в ведомстве.

В управлении также напомнили, что некоторое время назад было введено ограничение на количество автомобилей, одновременно находящихся в Ичеришехер, — не более 300. Для нерезидентов действует плата за въезд: первые 15 минут — 3 маната, каждый последующий час — 5 манатов.