О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила

Отдел информации
19:25

В Ичеришехер обостряется конфликт между жителями и руководством Государственного историко-архитектурного заповедника. Люди утверждают, что им чинят препятствия для парковки автомобилей, особенно за последние дни.

Жители домов по адресу: проспект Нефтчиляр, 5B, улица Вели Мамедова, 22, а также других домов района сообщили haqqin.az, что на въезде со стороны проспекта установлен шлагбаум, а свободных мест на близлежащих стоянках нет. Парковочные зоны размечены белой краской: любое отклонение от линий приводит к неприятностям в виде штрафов.

По словам жильцов, проблемы начались после назначения нового руководителя управления заповедника. Один из местных жителей, заслуженный артист и почетный работник культуры Азербайджана Мубариз Гамидов рассказал, что из-за ситуации с парковкой людям приходится делать выбор: продать автомобиль или переехать. «Я живу здесь более 35 лет. Никогда прежде не сталкивался с такими трудностями», — отметил Гамидов.

Жители считают, что после разметки парковочных мест количество автомобилей, которые могут разместиться на прежней площади, сократилось с 10–15 до 4–5. Нарушение правил влечет штраф в размере 80 манатов (или два штрафных балла).

Кроме того, они утверждают, что при прежнем руководстве таких проблем не было. Осенью, когда все вернутся с дач и отдыха, ситуация станет и вовсе невыносимой. Осложняется все тем, что парковки занимают сотрудники и клиенты многочисленных ресторанов и магазинов. Вечером жителям приходится подолгу ждать, пока кто-то освободит место.

Продавцы магазинов также выражают недовольство тарифами: они платят 3 маната за первые 15 минут и 5 манатов за каждый последующий час, в то время как жители могут парковаться бесплатно. По их мнению, необходимо ограничить въезд автомобилей клиентов ресторанов.

В управлении заповедника заявили, что одной из основных проблем является парковка во втором ряду, на перекрестках и улицах с односторонним движением, а также движение автомобилей в обратном направлении. «Эти нарушения создают угрозу безопасности пешеходов и мешают их свободному передвижению в историческом пространстве. Несмотря на неоднократные предупреждения, ситуация не менялась. Поэтому Дорожная полиция усилила контроль и применяет административные меры», — сообщили в ведомстве.

В управлении также напомнили, что некоторое время назад было введено ограничение на количество автомобилей, одновременно находящихся в Ичеришехер, — не более 300. Для нерезидентов действует плата за въезд: первые 15 минут — 3 маната, каждый последующий час — 5 манатов.

19:48 138
18:54 1572
19:09 997
16:13 5800
12:40 8329
18:26 2127
18:08 1381
17:56 954
