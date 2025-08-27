USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака

Эльяс Шафиев, собкор
19:27 618

Ирак готовится к масштабной депортации иностранных членов ИГИЛ в страны их происхождения.

Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на двух иностранных дипломатов, пожелавших сохранить анонимность. По их словам, процесс возвращения боевиков, среди которых значительное число выходцев из Турции, России и Азербайджана, может затянуться на длительное время.

Напомним, во время войны с ИГИЛ в Сирию и Ирак прибыли в общей сложности около 50 тысяч человек из разных стран мира, чтобы присоединиться к террористической группировке. В августе 2014 года боевики ИГИЛ захватили Мосул, и только в 2017 году после разгрома так называемого «халифата» власти Ирака начали массовые задержания иностранных боевиков. В последующие годы число арестованных экстремистов существенно возросло.

Переполненные тюрьмы страны являются одним из факторов, подталкивающих официальный Багдад к решению о депортации. Среди заключенных немало женщин и детей

Согласно данным AFP со ссылкой на источник в судебных органах Ирака, в настоящее время в тюрьмах этой страны содержатся порядка 625 иностранцев, а также 60 их детей. Большинство из них были арестованы из-за связей с ИГИЛ. Решение о депортации касается только тех, кто не был приговорен к смертной казни. Таким образом, на родину будут возвращены лица, осужденные за менее тяжкие преступления, тогда как участники терактов и массовых преступлений против человечности, совершенных ИГИЛ, вероятнее всего, останутся в Ираке.

Переполненные тюрьмы страны являются одним из факторов, подталкивающих официальный Багдад к решению о депортации. Среди заключенных немало женщин и детей. Иракские власти рассчитывают, что иностранные государства проявят гибкость и примут своих граждан обратно.

«Но я не уверен, что это произойдет быстро», — заявил AFP один из европейских дипломатов, намекая на то, что на протяжении последних восьми лет многие страны последовательно отказывались от репатриации своих граждан.

С 2018 года сотни граждан Азербайджана, включая членов их семей и малолетних детей боевиков, присоединившихся к ИГИЛ, уже были возвращены из Ирака на родину. Они размещались в специальных реабилитационных центрах, где проходили процесс адаптации. Правительство Азербайджанской Республики продолжает переговоры с иракской стороной и осуществляет репатриацию женщин и детей.

При этом не было зарегистрировано ни одного случаи возвращения на родину боевиков, непосредственно участвовавших в боевых действиях. Те, кто был возвращен на родину по другим каналам, как правило, задерживались спецслужбами Азербайджана и затем привлекались к уголовной ответственности.

