В США стрельба в католической школе: есть погибшие и раненые

По данным источников телеканала, около 20 человек получили ранения. Кто они — сотрудники школы или дети, не уточняется. Источники ABC News сообщают, что погибли два человека, «более десятка» получили ранения. Reuters пишет о трех погибших (включая стрелка) и примерно 20 получивших ранения. Минюст США также сообщает о по меньшей мере трех погибших и более 20 пострадавших. CNN со ссылкой на правоохранительные органы передает, что предполагаемый стрелок покончил с собой.

Стрельба началась примерно в 08:45 по местному времени, спустя полчаса после начала утренней мессы, на которой присутствовали ученики. По предварительным данным, стрелявший действовал в одиночку. Его мотивы пока неясны, как и какие-либо другие сведения о нем.

По данным источников CBS News, нападавший застрелился. Власти пока официально сообщили лишь, что в данный момент опасности для жителей уже нет.

«Я отслеживаю сообщения об ужасном насилии в Южном Миннеаполисе, — написал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в соцсети X. — Я на связи с начальником полиции О’Харой, и наша команда экстренного реагирования приведена в готовность. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Пожалуйста, дайте нашим офицерам пространство, необходимое для реагирования на ситуацию».

Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте происшествия работают сотрудники ФБР. «Я полностью проинформирован о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто оказался вовлечен!», — написал Трамп в Truth Social.