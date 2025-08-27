SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»

Как сообщает местное издание The Nation, условие, выдвинутое азербайджанской стороной по проекту, не устроило Исламабад, и правительство разработало альтернативный вариант. Однако внутри правительства возникли разногласия по данному поводу.

Отмечается, что во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан в 2024 году Баку проявил интерес к ряду проектов, включая нефтепровод Мачике – Таллян – Таруджабба (MTT-WOP). Проект MTT-WOP направлен на завершение строительства магистрального нефтепровода Пакистана из Карачи в Пешавар, что позволит повысить энергоэффективность транспортировки нефтепродуктов и обеспечить дополнительную безопасность. Трубопровод протяженностью 477 километров соединит населенные пункты Мачике и Таруджабба. Начальная пропускная способность составит 7 миллионов тонн нефти в год с возможностью увеличения до 10 миллионов тонн.

По данным официального источника, во время переговоров с президентом SOCAR азербайджанская сторона выдвинула условие «Поставь или плати» для инвестирования в проект. Согласно этим сведениям, партнеры по консорциуму FWO и PSO через свою проектную компанию Frontier Oil Company-I (FOC-I) и после консультаций со всеми заинтересованными сторонами разработали альтернативный вариант соглашения для урегулирования вопросов с SOCAR.

Согласно предложению, Агентство по регулированию нефтегазового сектора Пакистана (OGRA) предлагает установить тариф для SOCAR в долларах США, чтобы убедить компанию вложить средства в проект. Этот вопрос уже рассматривался Экономическим координационным комитетом правительства. Также была разработана соответствующая нормативная база и основные принципы.

Согласно документу, тариф будет определяться в долларах США, а не в пакистанских рупиях, как это планировалось ранее. OGRA уже рассчитала предварительный тариф в американской валюте. Также было одобрено, что OGRA разработает нормативную базу для обеспечения оптимального использования нефтепровода, закрепив его как основной способ транспортировки нефтепродуктов.

Кроме того, OGRA может быть наделена полномочиями разработать коммерческие условия, которые обяжут нефтяные компании (OMC) закладывать минимальные годовые объемы транспортировки по трубопроводу. Если эти объемы окажутся ниже минимально установленных, дефицит будет компенсироваться через механизм IFEM.

Однако против тарифа, привязанного к доллару, выступили министерства финансов и планирования Пакистана. Стоимость проекта оценивается в 238 миллионов долларов. По мнению финансового блока правительства, установление тарифа в долларах может привести к убыточности работы нефтепровода.