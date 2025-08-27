Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом

Вьетнамская BSR должна была с июля получать до 2 миллионов баррелей азербайджанской нефти в месяц (почти 275 тысяч тонн), но поставки были временно отложены до урегулирования ситуации с обнаружением хлорорганики в смеси Azeri Light, стало известно из двух источников.

Выявленное в июле загрязнение нефти в Джейхане нарушило график отгрузок сырья сорта Azeri Light во Вьетнам, поставив под удар реализацию подписанного в мае долгосрочного соглашения между SOCAR Trading Singapore и вьетнамской компанией Binh Son Refining & Petrochemical (BSR), сообщает haqqin.az со ссылкой на источники.

Ожидалось, что такие поставки покроют половину потребностей НПЗ Dung Quat годовой мощностью переработки 7 млн тонн нефти, находящегося на балансе компании BSR, и в настоящее время вьетнамская сторона ждет разрешения ситуации. Данная тема может стать предметом переговоров в рамках намеченной на 8-11 сентября международной конференции APPEC 2025 в Сингапуре с участием сотни компаний, включая и BSR, и SOCAR Trading Singapore.

«Вместе с тем это не мешает SOCAR Trading Singapore как уполномоченной компании поставлять на данный вьетнамский НПЗ нефть других сортов, в частности Bonny Light (Нигерия), WTI (США) и Murban (ОАЭ), совместимую с технологией переработки Dung Quat. Таким образом, BSR избегает зависимости от одного поставщика и корректирует режимы переработки по мере необходимости», - пояснили haqqin.az.

Напомним, в мае текущего года между SOCAR Trading Singapore и BSR было подписано крупнейшее торговое соглашение со сроком выполнения до конца 2035 года, касающееся суммарной поставки во Вьетнам около 35 млн тонн азербайджанской легкой нефти за период действия контракта.

Кстати, работающий с 2009 года НПЗ Dung Quat «заточен» именно на легкие сорта нефти, поскольку строился под нефть с вьетнамского месторождения «Белый Тигр», запасы которого стремительно истощаются.

Данный завод сотрудничает с Азербайджаном по закупкам нефти с 2010 года. За период с 2010 года и до конца января 2025-го он суммарно получил из Азербайджана через SOCAR Trading Singapore (филиал торгового дома SOCAR) 35 партий Azeri Light общим объемом около 31,7 млн баррелей на сумму около 2,55 млрд долларов США.

За последние 5 лет пик поставок такой нефти наблюдался в 2022 году - 607,6 тыс. тонн. В 2024 году во Вьетнам было отправлено 138,5 тыс. тонн азербайджанской нефти.

«Ожидаемый старт в текущем году азербайджанских поставок на основании подписанного в мае нового долгосрочного соглашения выведет нефть Азербайджана в число лидеров среди других сортов закупаемой Dung Quat нефти. Пока в числе фаворитов завода - нефть из Кувейта, Нигерии и США. Так, первая в этом году партия американской нефти WTI объемом 1 млн баррелей поступит на завод в ноябре 2025 года (прежняя закупка американской нефти была в декабре 2024 года)», - сообщил источник.

Параллельно на НПЗ идет модернизация, завершение которой в 2028 году позволит многократно увеличить линейку принимаемых сортов нефти, не ограничиваясь только легкой нефтью.

За весь период эксплуатации НПЗ Dung Quat принял в целом из разных источников более 110 млн тонн нефти, что позволило ему произвести более 100 млн тонн нефтепродуктов (более 4 млн тонн уже в текущем году), часть которых Вьетнам экспортирует.