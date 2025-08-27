USD 1.7000
Турция строит убежища

Правительство Турции начало активное строительство убежищ для защиты гражданского населения от потенциальных войн и природных катастроф.

По данным источников, президент Реджеп Тайип Эрдоган в июне, во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем, утвердил данный проект на заседании правительства. Строительные работы выполняет Управление жилищного строительства Турции (TOKİ).

Напомним, haqqin.az ранее опубликовал материал о докладе Турецкой национальной разведывательной академии, подготовленном в связи с 12-дневной войной Израиля и Ирана. В докладе правительству Турции рекомендовалось установить систему раннего предупреждения и построить хорошо оснащенные убежища.

Также подчеркивалась необходимость использования подземных станций метро в крупных городах и принятия мер для минимизации потерь среди гражданского населения в случае регионального конфликта.

Телеканал NTV во вторник сообщал, что инициатива направлена на создание безопасных зон, где гражданское население сможет укрываться во время потенциальной войны или катастроф, включая ядерные угрозы. Было отмечено, что в Турции в настоящее время отсутствует адекватная инфраструктура убежищ, а существующие объекты не удовлетворяют основным потребностям.

По данным источников, Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции изучало международный опыт, в том числе Японии и Швейцарии, в организации убежищ. Сообщается, что строительство уже началось в некоторых городах, включая столицу Анкару.

Жилищный закон Турции, вступивший в силу в 1987 году, требует обустройства убежищ в зданиях определенных размеров. Однако на практике это правило часто игнорируется, и многие назначенные убежища используются как парковки или складские помещения.

