USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Полный запрет на экспорт бензина в России

20:19 991

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина, сообщает ТАСС.

До 30 сентября запрет будет полным — он будет касаться как прямых производителей, так и простых ретейлеров. С 1 октября бензин смогут экспортировать непосредственные производители, а экспортеры, у которых нет собственного производства, получат это право с 1 ноября.

Нынешний запрет должен был закончиться 31 августа. Он был введен еще в феврале для обычных ретейлеров, а в июле распространен на производителей.

«Медуза» замечает, что этим летом в России оптовые цены на бензин находятся на рекордном уровне. Помимо традиционного сезонного фактора на это влияют частые атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру — Reuters подсчитало, что эти удары нарушили 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака главное на этот час
19:27 2381
«Стальной купол» Турции
«Стальной купол» Турции
20:50 741
Лига чемпионов: «Карабах» перевернул игру с «Ференцварошем»
Лига чемпионов: «Карабах» перевернул игру с «Ференцварошем» обновлено 21:29
21:29 5207
Турция строит убежища
Турция строит убежища
20:15 1392
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
20:00 1238
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 1500
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 3263
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 9877
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 1977
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
19:09 2454
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
16:13 7039

ЭТО ВАЖНО

