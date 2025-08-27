Противники Трампа готовятся к масштабным протестам

Противники политики президента США Дональда Трампа и его администрации готовятся провести сотни демонстраций по всей стране в День труда, который в этом году будет отмечаться в Соединенных Штатах 1 сентября, сообщает журнал Time.

По его сведениям, организация May Day Strong совместно с профсоюзами намерена провести 765 протестных акций под девизом Workers Over Billionaires («Рабочие превыше миллиардеров»). Помимо этого, демонстрации в национальный праздник намерены провести несогласные с изменением республиканцами границ избирательных округов.

День труда отмечается в США в первый понедельник сентября. Впервые День труда отмечался в США 5 сентября 1882 года. В 1887 году первый понедельник сентября был объявлен нерабочим в штате Орегон, семь лет спустя закон о присвоении Дню труда статуса общенационального выходного одобрил Конгресс США.