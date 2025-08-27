USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

«Стальной купол» Турции

20:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи национальной системы противовоздушной обороны «Стальной купол».

«С системой ПВО «Стальной купол» Турция выйдет на совершенно иной уровень в области противовоздушной обороны. Мы открываем новую эру в турецкой противовоздушной обороне… Без разработки собственных систем РЛС и ПВО ни одна страна не может быть уверена в своем будущем на фоне нынешних вызовов безопасности, особенно в нашем регионе…», - сказал глава турецкого государства, выступая на церемонии закладки фундамента объектов оборонной компании ASELSAN в Анкаре.

В рамках проекта в войска будут поставлены 47 новых единиц техники, в разработку которых было инвестировано $460 млн.

Президент Эрдоган заявил, что благодаря передовой системе отечественной разработки «Стальной купол» ПВО Турции выйдет на новый уровень. Он добавил, что на вооружение турецкой армии поступят системы ПВО Gök Kubbe, состоящие в общей сложности из 47 транспортных средств. По его словам, система среднего радиуса действия Hisar еще больше усилит сдерживающий потенциал страны.

Президент Эрдоган отметил, что Турция предоставляет разработанные ее оборонной промышленностью системы дружественным и союзным странам, а также повышает с их помощью эффективность дипломатии.

С системой ПВО «Стальной купол» Турция теперь выйдет на совершенно иной уровень в области противовоздушной обороны, отметил турецкий лидер.

«Возможности, которые 50 лет назад казались лишь мечтой, теперь мы реализуем сами», - сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер сообщил о создании технологического хаба Огулбей - крупнейшей инвестиции в оборонную промышленность в истории Турции стоимостью $1,5 млрд. «Это крупнейшая единовременная инвестиция в оборонную промышленность за всю историю нашей республики», - подчеркнул Эрдоган.

