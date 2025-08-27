USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Зеленский отправляет свою команду поговорить с Уиткоффом

21:08 195

На этой неделе делегация украинских чиновников совершит визит в Вашингтон для переговоров со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, в состав украинской делегации войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Повестка дня визита делегации - потенциально сосредоточиться на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встрече президентов Украины и России.

Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
19:27 2387
«Стальной купол» Турции
«Стальной купол» Турции
20:50 751
Лига чемпионов: «Карабах» перевернул игру с «Ференцварошем»
Лига чемпионов: «Карабах» перевернул игру с «Ференцварошем»
21:29 5222
Турция строит убежища
Турция строит убежища
20:15 1400
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
20:00 1243
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 1509
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу
18:54 3272
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 9882
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 1983
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
19:09 2460
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
16:13 7049

