Зеленский отправляет свою команду поговорить с Уиткоффом

На этой неделе делегация украинских чиновников совершит визит в Вашингтон для переговоров со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, в состав украинской делегации войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Повестка дня визита делегации - потенциально сосредоточиться на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встрече президентов Украины и России.