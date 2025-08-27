США все еще хотят оттяпать Гренландию

За чередой важных событий, в которые вовлечен Белый дом, кому-то могло показаться, что Дональд Трамп забыл о своей идее, которую он активно обсуждал в начале своего президентства, о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Тогда эта инициатива, поначалу показавшаяся шуткой, неожиданно приобрела очертания реального замысла американского лидера, заставив правительство Дании понервничать: Гренландия обладает статусом автономной территории в составе Дании. И вот появились свидетельства того, что американцы не отказались от своего замысла. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал к себе временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро для объяснений.

Резкую дипломатическую реакцию вызвала информация, изложенная Датской общественной телекомпанией DR о том, как граждане США предпринимают попытки воздействовать на гренландцев с целью способствовать отторжению Гренландии от Дании и вхождению в состав США. DR об этом рассказали минимум восемь источников в датских и американских правительствах и спецслужбах, включая троих человек из окружения Трампа. Датская разведка также подтвердила, что США ведут в Гренландии «различные виды кампаний влияния». В репортаже телекомпании DR, в частности, рассказывается об одном американце, который, прибыв в Гренландию, занялся составлением списков местных граждан, которые сочувствуют идее вхождения острова с состав Соединенных Штатов с тем, чтобы вовлечь их в сепаратистское движение. Кроме того, американцы собирают информацию о причинах недовольства жителей острова действиями центральных властей, в частности, ущемлением интересов коренного населения – инуитов (эскимосов). В этой связи поднимается тема принудительной стерилизации инуитских женщин в 1960‑х - середине 1970‑х годов в рамках программы контроля рождаемости, - до сих пор очень болезненная история. Тогда половине женщин репродуктивного возраста, порой даже девочкам младше 14 лет были установлены внутриматочные спирали без объяснения сути манипуляции. Кому-то кажется перспективным расковырять эту старую рану.