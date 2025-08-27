USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

США все еще хотят оттяпать Гренландию

Фарид Исаев, автор haqqin.az
21:11

За чередой важных событий, в которые вовлечен Белый дом, кому-то могло показаться, что Дональд Трамп забыл о своей идее, которую он активно обсуждал в начале своего президентства, о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Тогда эта инициатива, поначалу показавшаяся шуткой, неожиданно приобрела очертания реального замысла американского лидера, заставив правительство Дании понервничать: Гренландия обладает статусом автономной территории в составе Дании. И вот появились свидетельства того, что американцы не отказались от своего замысла. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал к себе временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро для объяснений.

Расмуссен вызвал к себе временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро для объяснений

Резкую дипломатическую реакцию вызвала информация, изложенная Датской общественной телекомпанией DR о том, как граждане США предпринимают попытки воздействовать на гренландцев с целью способствовать отторжению Гренландии от Дании и вхождению в состав США. DR об этом рассказали минимум восемь источников в датских и американских правительствах и спецслужбах, включая троих человек из окружения Трампа. Датская разведка также подтвердила, что США ведут в Гренландии «различные виды кампаний влияния».

В репортаже телекомпании DR, в частности, рассказывается об одном американце, который, прибыв в Гренландию, занялся составлением списков местных граждан, которые сочувствуют идее вхождения острова с состав Соединенных Штатов с тем, чтобы вовлечь их в сепаратистское движение.

Кроме того, американцы собирают информацию о причинах недовольства жителей острова действиями центральных властей, в частности, ущемлением интересов коренного населения – инуитов (эскимосов). В этой связи поднимается тема принудительной стерилизации инуитских женщин в 1960‑х - середине 1970‑х годов в рамках программы контроля рождаемости, - до сих пор очень болезненная история. Тогда половине женщин репродуктивного возраста, порой даже девочкам младше 14 лет были установлены внутриматочные спирали без объяснения сути манипуляции. Кому-то кажется перспективным расковырять эту старую рану.

США продолжают подогревать сепаратистские настроения

Прошлый раз дипломатического представителя США вызывали в МИД Дании в мае, когда в The Wall Street Journal вышла статья, в которой утверждалось, что перед американской разведкой поставлена задача уделить значительное внимание Гренландии. В частности, изучить, насколько распространены настроения отделения от Дании, отношение к добычи полезных ископаемых американскими компаниями.

Датчанам, разумеется, все это активно не нравится. Еще в марте, когда вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о своем желании посетить Гренландию, ему было отказано в контактах с официальными лицами и гражданами острова, и высокий гость вынужден был ограничиться двухчасовым посещением американской военной базы Питуффик. А нынче Служба безопасности и разведки Дании сообщила, что будет более активно работать в Гренландии, чтобы противодействовать работе агентов влияния, стремящихся внести разногласия между Данией и Гренландией.

Ситуация определенно дикая, поскольку происходит между двумя странами НАТО. Безусловно, Гренландия играет большую роль в системе безопасности Запада при возрастающем стратегическом значении Арктики. И вроде бы ничто не мешает проработать эти вопросы Вашингтону и Копенгагену на основе взаимного доверия. Но Дональду Трампу так хочется войти в историю президентом, расширившим Америку на еще один штат!..

Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака главное на этот час
19:27 2389
«Стальной купол» Турции
«Стальной купол» Турции
20:50 755
Лига чемпионов: «Карабах» перевернул игру с «Ференцварошем»
Лига чемпионов: «Карабах» перевернул игру с «Ференцварошем» обновлено 21:29
21:29 5227
Турция строит убежища
Турция строит убежища
20:15 1401
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
20:00 1243
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 1510
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 3274
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 9882
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 1984
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
19:09 2462
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
Непонятное заявление Еревана: У нас нет обязательств перед Азербайджаном
16:13 7050

