О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Арестованы топ-менеджеры турецкой оборонной компании

В рамках продолжающегося расследования по военному шпионажу Стамбульская прокуратура выдала ордера на задержание председателя совета директоров оборонной корпорации Assan Savunma Эмина Онера и генерального директора Гюрджана Окумуша.

По сообщению турецких СМИ, им предъявлены обвинения в причастности к террористической организации FETÖ и военном шпионаже. В их домах и офисах были проведены обыски.

В то же время 10 компаниям, работающим под брендом Assan Group, назначен временный управляющий. Расследование ведется в многоплановом формате.

«Амина» для азербайджанцев в России
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
«Стальной купол» Турции
Лига чемпионов: «Карабах» перевернул игру с «Ференцварошем»
Турция строит убежища
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
Этот хитрец Уралоглу
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
Экологическая катастрофа в регионе: озеро Урмия исчезнет за 20 дней, та же участь ждет и Каспий
