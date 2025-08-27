Арестованы топ-менеджеры турецкой оборонной компании

В рамках продолжающегося расследования по военному шпионажу Стамбульская прокуратура выдала ордера на задержание председателя совета директоров оборонной корпорации Assan Savunma Эмина Онера и генерального директора Гюрджана Окумуша.

По сообщению турецких СМИ, им предъявлены обвинения в причастности к террористической организации FETÖ и военном шпионаже. В их домах и офисах были проведены обыски.

В то же время 10 компаниям, работающим под брендом Assan Group, назначен временный управляющий. Расследование ведется в многоплановом формате.