О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

«Амина» для азербайджанцев в России

Ага Гасымлы, собкор
21:31

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области вводится экспериментальный режим учета иностранных граждан через мобильное приложение «Амина».

По информации «Многофункционального миграционного центра» (ММЦ Сахарово), обязательная установка приложения распространяется на трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Молдовы, Украины и Узбекистана.

С этого момента постановка на миграционный учет в московском регионе будет возможна исключительно через «Амину». Иностранцы должны самостоятельно установить приложение, без посещения ММЦ или территориальных подразделений МВД. Система работает по принципу, схожему с мобильными приложениями для отслеживания контактов во время пандемии COVID-19, то есть данные о геолокации пользователя фиксируются автоматически. Если в течение трех рабочих дней информация о его местоположении не поступает, приложение направляет уведомление с требованием подтвердить адрес или сообщить об изменении. Нарушение правил учета грозит снятием с регистрации и возможной депортацией.

По словам таджикского правозащитника и эксперта по вопросам миграции Каримджона Ёрова, в рамках эксперимента отменяется необходимость регистрации мигрантов по месту пребывания, что создавало раньше массу проблем. Многие собственники жилья отказывались регистрировать арендаторов-иностранцев, вынуждая последних прибегать к фиктивным вариантам. Нередко происходили ситуации, когда мигранта регистрировали по адресу проживания, а затем через месяц выписывали без его ведома, что также заканчивалось депортацией. Теперь же мигрантам не придется просить согласия у владельцев квартир для подтверждения своего фактического проживания.

Каримджон Ёров

Вместе с тем обязательное использование «Амины» вызывает обеспокоенность, поскольку такой формат является инструментом тотального контроля, ограничивающего свободу передвижения. В Москве и области сохраняются формально закрытые для иностранцев зоны, установленные по соображениям секретности еще в 1993 году. Со временем эти ограничения ослабли, и иностранцы могли не только перемещаться по этим территориям, но и приобретать там недвижимость. Однако с введением цифрового учета попадание мигранта в подобные районы, например, в Щелковском районе, Балашихе, на Ярославском шоссе или в селе Челобитьево, может повлечь штрафы или депортацию. Дополнительно приложение может использоваться для контроля за проживанием иностранных рабочих в районах, где местные жители выражают недовольство их присутствием. В случае жалоб власти и строительные компании будут вынуждены переселять рабочих в отдаленные общежития, а нанимателей квартир вблизи строительных объектов можно будет легко отследить через систему.

Правозащитники указывают и на риски цифрового отслеживания. Сведения о перемещениях мигрантов могут попасть в руки криминальных структур или коллекторов, что особенно опасно с учетом того, что многие иностранные рабочие имеют банковские кредиты. Дополнительные трудности создаются для членов их семей. Российское законодательство обязывает мигрантов, перевезших супругу в страну, оформлять для нее патент на работу, даже если она не трудоустроена, и оплачивать налоги. Таким образом, женам мигрантов также придется пользоваться «Аминой». При этом остается неясным, как будет решен вопрос с детьми и потребуется ли им постоянное цифровое сопровождение.

Таким образом, запуск нового приложения снимает часть бюрократических проблем мигрантов, связанных с регистрацией, но одновременно открывает широкий простор для цифрового контроля и ставит под сомнение безопасность личных данных иностранных граждан.

