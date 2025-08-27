«Амина» для азербайджанцев в России

По словам таджикского правозащитника и эксперта по вопросам миграции Каримджона Ёрова , в рамках эксперимента отменяется необходимость регистрации мигрантов по месту пребывания, что создавало раньше массу проблем. Многие собственники жилья отказывались регистрировать арендаторов-иностранцев, вынуждая последних прибегать к фиктивным вариантам. Нередко происходили ситуации, когда мигранта регистрировали по адресу проживания, а затем через месяц выписывали без его ведома, что также заканчивалось депортацией. Теперь же мигрантам не придется просить согласия у владельцев квартир для подтверждения своего фактического проживания.

С этого момента постановка на миграционный учет в московском регионе будет возможна исключительно через «Амину». Иностранцы должны самостоятельно установить приложение, без посещения ММЦ или территориальных подразделений МВД. Система работает по принципу, схожему с мобильными приложениями для отслеживания контактов во время пандемии COVID-19, то есть данные о геолокации пользователя фиксируются автоматически. Если в течение трех рабочих дней информация о его местоположении не поступает, приложение направляет уведомление с требованием подтвердить адрес или сообщить об изменении. Нарушение правил учета грозит снятием с регистрации и возможной депортацией.

Вместе с тем обязательное использование «Амины» вызывает обеспокоенность, поскольку такой формат является инструментом тотального контроля, ограничивающего свободу передвижения. В Москве и области сохраняются формально закрытые для иностранцев зоны, установленные по соображениям секретности еще в 1993 году. Со временем эти ограничения ослабли, и иностранцы могли не только перемещаться по этим территориям, но и приобретать там недвижимость. Однако с введением цифрового учета попадание мигранта в подобные районы, например, в Щелковском районе, Балашихе, на Ярославском шоссе или в селе Челобитьево, может повлечь штрафы или депортацию. Дополнительно приложение может использоваться для контроля за проживанием иностранных рабочих в районах, где местные жители выражают недовольство их присутствием. В случае жалоб власти и строительные компании будут вынуждены переселять рабочих в отдаленные общежития, а нанимателей квартир вблизи строительных объектов можно будет легко отследить через систему.

Правозащитники указывают и на риски цифрового отслеживания. Сведения о перемещениях мигрантов могут попасть в руки криминальных структур или коллекторов, что особенно опасно с учетом того, что многие иностранные рабочие имеют банковские кредиты. Дополнительные трудности создаются для членов их семей. Российское законодательство обязывает мигрантов, перевезших супругу в страну, оформлять для нее патент на работу, даже если она не трудоустроена, и оплачивать налоги. Таким образом, женам мигрантов также придется пользоваться «Аминой». При этом остается неясным, как будет решен вопрос с детьми и потребуется ли им постоянное цифровое сопровождение.

Таким образом, запуск нового приложения снимает часть бюрократических проблем мигрантов, связанных с регистрацией, но одновременно открывает широкий простор для цифрового контроля и ставит под сомнение безопасность личных данных иностранных граждан.