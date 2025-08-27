USD 1.7000
Установлены личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

22:05 1056

Следствие установило имена всех предполагаемых членов группы, устроивших диверсию на «Северных потоках», пишет Die Zeit.

Всего в группу, по версии следствия, входило семь человек — четверо водолазов, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы Сергей К., недавно задержанный в Италии.

Все предполагаемые участники операции — граждане Украины, немецкое следствие выписало ордера на их арест. Как пишет Die Zeit, хотя они использовали подставные имена, границы они пересекали с подлинными паспортами, что, по мнению следователей, свидетельствует о поддержке со стороны высокопоставленных представителей власти в Киеве.

Среди подозреваемых — профессиональные дайверы из Киева Валерия Т. и Владимир С.; управлявший яхтой шкипер из Одессы; военнослужащий Всеволод К., погибший потом во время боевых действий на востоке Украины; Евгений У., который, предположительно, привез часть взрывчатки.

Взрывы на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В 2023 году в западных СМИ впервые появилась информация о том, что их могли совершить украинские диверсанты. Сергей К., предположительно возглавлявший группу, был задержан в Италии в середине августа. Сейчас Германия добивается его экстрадиции.

Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
22:51 408
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
22:39 9087
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
21:31 2832
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака главное на этот час
19:27 3516
«Стальной купол» Турции
«Стальной купол» Турции
20:50 2329
Турция строит убежища
Турция строит убежища
20:15 2654
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
20:00 2081
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 2373
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 4515
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 10527
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 3014

