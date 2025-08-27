Установлены личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Всего в группу, по версии следствия, входило семь человек — четверо водолазов, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы Сергей К., недавно задержанный в Италии.

Все предполагаемые участники операции — граждане Украины, немецкое следствие выписало ордера на их арест. Как пишет Die Zeit, хотя они использовали подставные имена, границы они пересекали с подлинными паспортами, что, по мнению следователей, свидетельствует о поддержке со стороны высокопоставленных представителей власти в Киеве.

Среди подозреваемых — профессиональные дайверы из Киева Валерия Т. и Владимир С.; управлявший яхтой шкипер из Одессы; военнослужащий Всеволод К., погибший потом во время боевых действий на востоке Украины; Евгений У., который, предположительно, привез часть взрывчатки.

Взрывы на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В 2023 году в западных СМИ впервые появилась информация о том, что их могли совершить украинские диверсанты. Сергей К., предположительно возглавлявший группу, был задержан в Италии в середине августа. Сейчас Германия добивается его экстрадиции.