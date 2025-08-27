Партнерам России грозят санкции

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что главы МИД стран Евросоюза встретятся в конце этой недели в Копенгагене для обсуждения деталей нового пакета антироссийских санкций. Главы МИД стран ЕС собираются обсудить применение «инструмента борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument), который поможет противостоять обходу санкций. Благодаря ему ЕС сможет запретить экспорт определенных товаров третьим странам, которые, как считается, помогают России обходить ограничения.

Как отмечают источники Bloomberg, в рамках 19-го пакета антироссийских санкций страны ЕС также рассматривают ограничения против нефтегазового и финансового сектора России.

Ограничения 18-го пакета затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В него также вошли запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».