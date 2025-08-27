Ирану приготовиться к санкциям

Страны «евротройки» - Великобритания, Германия и Франция - могут инициировать процесс восстановления санкций против Ирана 28 августа, поскольку переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, «евротройка» в ближайшее время собирается в письменном виде уведомить о своем решении Совет Безопасности ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого. «Реальные переговоры начнутся после того, как будет отправлено письмо [в СБ ООН]», - заявил агентству западный дипломат на условиях анонимности.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

«Государственный секретарь Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, чтобы обсудить Иран», - говорится в документе. «Они вновь подтвердили свою приверженность тому, чтобы Иран никогда не разрабатывал и не получил ядерное оружие», - отмечается в заявлении.

США и страны «евротройки» ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. Тегеран пригрозил выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций СБ ООН, снятых на основании договоренностей 2015 года.