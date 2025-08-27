Евросоюз открыл двери для Молдовы

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддержали процесс европейской интеграции Молдовы на совместной пресс-конференции с президентом Майей Санду в среду в Кишиневе.

Макрон заявил, что Молдова предприняла важные шаги в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз. Он упомянул реформы в сфере юстиции и администрации, финансовую поддержку в рамках Плана роста для Молдовы, одобренного Европейской комиссией, в размере 1,9 млрд евро на следующие два года.

Макрон напомнил, что «Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз и в прошлом году граждане решили закрепить этот выбор в Конституции республики».

Мерц также заявил о готовности к расширению Евросоюза и приему Молдовы в европейскую семью: «Двери Евросоюза открыты для Молдовы. Молдова является европейской страной по определению - и географически, и исторически, и ментально».