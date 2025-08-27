USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Евросоюз открыл двери для Молдовы

22:57 219

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддержали процесс европейской интеграции Молдовы на совместной пресс-конференции с президентом Майей Санду в среду в Кишиневе.

Лидеры европейских стран приехали в Молдову по приглашению Санду, чтобы отметить 34-ю годовщину Дня независимости.

Макрон заявил, что Молдова предприняла важные шаги в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз. Он упомянул реформы в сфере юстиции и администрации, финансовую поддержку в рамках Плана роста для Молдовы, одобренного Европейской комиссией, в размере 1,9 млрд евро на следующие два года.

Макрон напомнил, что «Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз и в прошлом году граждане решили закрепить этот выбор в Конституции республики».

Мерц также заявил о готовности к расширению Евросоюза и приему Молдовы в европейскую семью: «Двери Евросоюза открыты для Молдовы. Молдова является европейской страной по определению - и географически, и исторически, и ментально».

Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
22:51 413
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
22:39 9102
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
21:31 2841
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака главное на этот час
19:27 3519
«Стальной купол» Турции
«Стальной купол» Турции
20:50 2336
Турция строит убежища
Турция строит убежища
20:15 2659
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
Загрязненная нефть поставила под удар контракт Азербайджана с Вьетнамом
20:00 2086
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
SOCAR выдвигает условие для инвестиций в нефтепровод в Пакистане: «Поставь или плати»
19:48 2375
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
18:54 4519
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Мы не потерпим агрессии и неуважения!
11:04 10527
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
«Парковочный конфликт» в Ичеришехер: жители жалуются на новые правила
19:25 3020

