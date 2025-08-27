USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Забросали камнями и бутылками: толпа атаковала президента Аргентины

видео
27 августа 2025, 23:18 823

Президент Аргентины Хавьер Милей срочно прервал предвыборное мероприятие, когда протестующие стали бросать камни и бутылки в его кортеж.

Президент следовал в автомобиле с открытым верхом в городе Ломас-де-Самора, приветствуя жителей, когда между его сторонниками, полицией и протестующими начались столкновения. После того как в машину полетели различные предметы, охрана главы государства приняла решение срочно увезти его. Официальный представитель президента Мануэль Адорни возложил ответственность за беспорядки на сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Проезд кортежа был приурочен к выборам в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые пройдут 7 сентября.

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 473
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 11104
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5221
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 476
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 523
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
27 августа 2025, 23:46 1063
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 3645
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
27 августа 2025, 23:29 1965
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
27 августа 2025, 23:25 1039
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
27 августа 2025, 22:51 1383
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
27 августа 2025, 21:31 4469

ЭТО ВАЖНО

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 473
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 11104
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5221
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 476
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 523
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
27 августа 2025, 23:46 1063
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 3645
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
27 августа 2025, 23:29 1965
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
27 августа 2025, 23:25 1039
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
27 августа 2025, 22:51 1383
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
27 августа 2025, 21:31 4469
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться