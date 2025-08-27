USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора

27 августа 2025, 23:25 1039

Армения и Турция ведут «довольно содержательный и динамичный диалог как на официальном дипломатическом уровне, так и за закрытыми дверями». Об этом сказал в эфире Общественного телевидения Армении министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, Турция заявляет, что «у нас проблем нет, мы готовы открыть границы, установить отношения, но мы должны это сделать после подписания договора Армения - Азербайджан».

«В формальном смысле подписания не было, в неформальном – договор парафирован. Логика подсказывает мне, что за этим должна последовать деблокада инфраструктур между Арменией и Турцией… Но я не могу сделать выводы о том, что думают турецкие эксперты и турецкие чиновники. Будем наблюдать за развитиями», – сказал Мирзоян.

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 474
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 11109
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5221
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 476
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 524
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
27 августа 2025, 23:46 1063
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 3645
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
27 августа 2025, 23:29 1966
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
27 августа 2025, 23:25 1040
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
27 августа 2025, 22:51 1383
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
27 августа 2025, 21:31 4470

ЭТО ВАЖНО

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 474
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 11109
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5221
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 476
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 524
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
27 августа 2025, 23:46 1063
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 3645
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
27 августа 2025, 23:29 1966
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
27 августа 2025, 23:25 1040
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
27 августа 2025, 22:51 1383
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
27 августа 2025, 21:31 4470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться