Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора

Армения и Турция ведут «довольно содержательный и динамичный диалог как на официальном дипломатическом уровне, так и за закрытыми дверями». Об этом сказал в эфире Общественного телевидения Армении министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, Турция заявляет, что «у нас проблем нет, мы готовы открыть границы, установить отношения, но мы должны это сделать после подписания договора Армения - Азербайджан».

«В формальном смысле подписания не было, в неформальном – договор парафирован. Логика подсказывает мне, что за этим должна последовать деблокада инфраструктур между Арменией и Турцией… Но я не могу сделать выводы о том, что думают турецкие эксперты и турецкие чиновники. Будем наблюдать за развитиями», – сказал Мирзоян.