USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»

Эльмир Алиев, отдел спорта
27 августа 2025, 23:29 1967

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Робби Кин после вылета его команды из Лиги чемпионов прокомментировал прошедшую игру с «Карабахом» (3:2 и 4:5 по сумме двух игр).

«Я не помню, что я говорил, что мы выиграем у «Карабаха». Я сказал, что мы верим в победу. «Карабах» - сильная команда. Я знал, что будет сложно. Мы проиграли в один гол. Поздравляю «Карабах» с этим успехом. Было очень сложно. Мы проиграли хорошей команде. У нас были хорошие моменты, но не получилось.

Я не люблю проигрывать. Для меня это тяжело. Но мои эмоции в нормальном состоянии. Футболисты сделали все, что могли на поле. Они боролись до конца. Иногда этого не хватает. Пропустили дурацкие голы. Проанализируем их. В некоторых моментах делали «Карабаху» подарки.

Не жалею ли я, что «Ференцварош» отпустил Кади в «Карабах»? Кади - хороший игрок, хорошо прессингует. Он тренировался под моим руководством около двух недель. Не очень хорошо его знаю. У нас есть хорошие игроки. А Кади я желаю успехов.

Я был слишком эмоционален сегодня? Конечно, я должен быть эмоционален. Почему нет? Когда «Карабах» забивал, ваши игроки тоже радовались. Разве ваш главный тренер не отмечал голы? Вы хотите, чтобы тренер был роботом? В таких вопросах нужно быть осторожными.

«Карабах» - заклятый соперник для «Ференцвароша»? Это во второй раз «Ференцварош» не может пройти «Карабах». Такое бывает. Тут дело не в главных тренерах, а в коллективной игре. Я расстроен, что проиграли. Теперь настроимся на Лигу Европы.

На что способен «Карабах» в Лиге чемпионов? Меня это не интересует. Желаю успехов команде, но дальнейшие игры «Карабаха» меня не интересуют.

Чего нам не хватило? Надо широко смотреть. Бюджет, другие вопросы… Возможно, чуть не повезло.

Погулять по Баку не довелось. Видел из окна отеля, что очень красивый город», - поделился тренер венгерского клуба.

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 477
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 11111
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5221
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 477
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 524
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
27 августа 2025, 23:46 1065
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 3646
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
27 августа 2025, 23:29 1968
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
27 августа 2025, 23:25 1041
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
27 августа 2025, 22:51 1384
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
27 августа 2025, 21:31 4471

ЭТО ВАЖНО

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 477
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 11111
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5221
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 477
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 524
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
27 августа 2025, 23:46 1065
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 3646
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
27 августа 2025, 23:29 1968
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
27 августа 2025, 23:25 1041
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
27 августа 2025, 22:51 1384
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
27 августа 2025, 21:31 4471
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться