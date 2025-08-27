Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Робби Кин после вылета его команды из Лиги чемпионов прокомментировал прошедшую игру с « Карабах ом» (3:2 и 4:5 по сумме двух игр).

«Я не помню, что я говорил, что мы выиграем у «Карабаха». Я сказал, что мы верим в победу. «Карабах» - сильная команда. Я знал, что будет сложно. Мы проиграли в один гол. Поздравляю «Карабах» с этим успехом. Было очень сложно. Мы проиграли хорошей команде. У нас были хорошие моменты, но не получилось.

Я не люблю проигрывать. Для меня это тяжело. Но мои эмоции в нормальном состоянии. Футболисты сделали все, что могли на поле. Они боролись до конца. Иногда этого не хватает. Пропустили дурацкие голы. Проанализируем их. В некоторых моментах делали «Карабаху» подарки.

Не жалею ли я, что «Ференцварош» отпустил Кади в «Карабах»? Кади - хороший игрок, хорошо прессингует. Он тренировался под моим руководством около двух недель. Не очень хорошо его знаю. У нас есть хорошие игроки. А Кади я желаю успехов.

Я был слишком эмоционален сегодня? Конечно, я должен быть эмоционален. Почему нет? Когда «Карабах» забивал, ваши игроки тоже радовались. Разве ваш главный тренер не отмечал голы? Вы хотите, чтобы тренер был роботом? В таких вопросах нужно быть осторожными.

«Карабах» - заклятый соперник для «Ференцвароша»? Это во второй раз «Ференцварош» не может пройти «Карабах». Такое бывает. Тут дело не в главных тренерах, а в коллективной игре. Я расстроен, что проиграли. Теперь настроимся на Лигу Европы.

На что способен «Карабах» в Лиге чемпионов? Меня это не интересует. Желаю успехов команде, но дальнейшие игры «Карабаха» меня не интересуют.

Чего нам не хватило? Надо широко смотреть. Бюджет, другие вопросы… Возможно, чуть не повезло.

Погулять по Баку не довелось. Видел из окна отеля, что очень красивый город», - поделился тренер венгерского клуба.