Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своих аккаунтах в соцсетях поделился публикацией в связи с победой футбольного клуба «Карабах» в матче плей-офф Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем».
«Азербайджанский клуб «Карабах» открыл новую страницу в нашей футбольной истории, получив путевку в основной этап Лиги чемпионов УЕФА! Поздравляю весь состав клуба «Карабах» и болельщиков!» - говорится в публикации.
Azərbaycanın "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanaraq futbol tariximizdə yeni bir səhifə yazdı!
"Qarabağ" klubunun bütün komanda heyətini və azarkeşləri təbrik edirəm!