О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
Новость дня
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой

27 августа 2025, 23:46 1067

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своих аккаунтах в соцсетях поделился публикацией в связи с победой футбольного клуба «Карабах» в матче плей-офф Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем».

«Азербайджанский клуб «Карабах» открыл новую страницу в нашей футбольной истории, получив путевку в основной этап Лиги чемпионов УЕФА! Поздравляю весь состав клуба «Карабах» и болельщиков!» - говорится в публикации.

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 480
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 11111
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5222
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 477
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 526
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
27 августа 2025, 23:46 1068
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 3647
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
27 августа 2025, 23:29 1970
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
27 августа 2025, 23:25 1043
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
27 августа 2025, 22:51 1386
«Амина» для азербайджанцев в России
«Амина» для азербайджанцев в России
27 августа 2025, 21:31 4471

