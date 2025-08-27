Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своих аккаунтах в соцсетях поделился публикацией в связи с победой футбольного клуба «Карабах» в матче плей-офф Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем».

«Азербайджанский клуб «Карабах» открыл новую страницу в нашей футбольной истории, получив путевку в основной этап Лиги чемпионов УЕФА! Поздравляю весь состав клуба «Карабах» и болельщиков!» - говорится в публикации.