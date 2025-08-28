USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»

Эльмир Алиев, отдел спорта
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после выхода команды в основную стадию Лиги чемпионов. Напомним, агдамцы по сумме двух матчей прошли венгерский «Ференцварош» - 5:4.

«Поздравляю моих футболистов. Очень напряженная игра была. Очень большая ответственность. Смогли пробиться в Лигу чемпионов. Поздравляю, что вновь будем играть в сильнейшем турнире Европы.

Глава государства поздравил нас. А я поздравляю его! Он много лет ждал, чтобы увидеть «Карабах» в Лиге чемпионов. Поздравляю его и его семью! Президент вновь показал, что следит за нами.

Игра получилась очень напряженной. Сегодня наш стадион был совсем другим. Таким я не видел нашу арену давно. Болельщики, как и мы, были в напряжении сегодня. Очень благодарю их. 

Что я сказал футболистам перед игрой? Сказал, что нужно играть хладнокровно. Не обращать внимание на провокационные высказывания соперников. Потому что в таком случае не сможем добиться успеха. Можно перегореть. Психологически настраивал. Возможно, говорил это другими словами. Нужно было быть одновременно и смелыми, и хладнокровными. Я сказал, что даже если будем проигрывать по ходу игры, мы не должны падать духом. У футболистов иногда это получалось, иногда - нет.

Что изменилось за восемь лет, что мы не играли в основном этапе Лиги чемпионов? Из года в год меняемся. Меняется и наш футбол. Спустя восемь лет опять попасть туда… Единство и характер позволяют пробиваться в такие турниры.

Как я отреагирую на сегодняшнее поражение? Я иначе смотрю на такие игры. Иногда бывают матчи, когда мы достойно проигрываем. «Ференцварош» - крепкая команда, которая сегодня смогла победить. Они заслужили сегодняшнюю победу, но по сумме двух игр выиграли мы.

Чем ближе был сегодняшний матч, тем нарастало напряжение. Я и сам был напряжен. Возможно, футболисты это чувствовали и это на них повлияло.

Трансферы перед основной стадией Лиги чемпионов? Мы хотим увеличить количество игроков, особенно в нападении. Ежедневно ведем очень серьезную работу. Не хотим спешить. Но, возможно, придется принимать быстрые решения. Восемь матчей в Лиге чемпионов - это большая нагрузка. Нам нужно достаточное количество игроков.

После матча я был эмоционален? Где вы увидели мои слезы, я же пытался их прятать (улыбается). Продолжаем работать. Мы не устали. Иногда слезы радости могут быть и в матче чемпионата после напряженной игры. Не хочется пускать слезу. Но это неизбежно.

Как я отмечу этот успех? Ко мне из района приехали братья. Ждут меня. Поеду к ним, обниму их.

До сегодняшнего дня мы думали о попадании в основной этап Лиги чемпионов. Теперь будем думать о предстоящих играх. Посмотрим, какие клубы нам достанутся. Мечта любого футболиста - сыграть в Лиге чемпионов. Это огромный опыт. Посмотрим, какие клубы нам попадутся. Это большой шаг в вопросе популяризации футбола в Азербайджане. Возможно, и на уровне государства интерес к футболу повысится.

Я был в стане «Барселоны». Хочу ли я сыграть с ней? Возможно, для меня большая опасность играть с ними. Но для болельщиков, если «Барса» приедет в Баку, будет здорово».

