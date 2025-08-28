USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Родители жестоко избивали детей: отца задержали

Ульвия Худиева, собкор
В Агдамском районе двое малолетних детей были жестоко избиты родителями. Их доставили в реанимацию Агдамской центральной районной больницы в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый в совершении преступления отец – Садых Рагимов – задержан полицией.

На запрос haqqin.az пресс-секретарь Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу заявил, что проводится всестороннее расследование факта избиения двух малолетних детей (2 и 3 лет) их родителями. В настоящее время оба ребенка находятся в больнице, проходят обследование и лечение. Состояние трехлетнего ребенка тяжелое, рассматривается вопрос о его отправке в Баку. Агдамский центр поддержки детей и семей госкомитета взял ситуацию под контроль: сотрудники центра находятся в медицинском учреждении и следят за состоянием детей.

Согласно предварительной информации, родители задержаны полицией и переданы следственным органам. Им грозит привлечение к ответственности и, согласно статье 64 Семейного кодекса, лишение родительских прав.

По данным, распространяемым в СМИ, один из детей ранее неоднократно подвергался избиениям со стороны родителей. Малыша временно поместили в детский дом-ясли, однако позже он был возвращен родителям.

В Агентстве социальных услуг сообщили haqqin.az, что обращение о факте насилия над ребенком поступило еще в прошлом году от Исполнительной власти Агдамского района в подсистему «Дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновление и приемные семьи» Министерства труда и социальной защиты населения. На основании этого обращения ребенка поместили в детский дом-ясли № 1. Однако позже мать ребенка – Севиндж Рагимова – подала в Насиминский районный суд заявление о возврате ребенка под ее опеку. Решением суда от 11 июня 2025 года малыш был передан матери.

