Родители жестоко избивали детей: отца задержали

В Агдамском районе двое малолетних детей были жестоко избиты родителями. Их доставили в реанимацию Агдамской центральной районной больницы в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый в совершении преступления отец – Садых Рагимов – задержан полицией.

На запрос haqqin.az пресс-секретарь Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу заявил, что проводится всестороннее расследование факта избиения двух малолетних детей (2 и 3 лет) их родителями. В настоящее время оба ребенка находятся в больнице, проходят обследование и лечение. Состояние трехлетнего ребенка тяжелое, рассматривается вопрос о его отправке в Баку. Агдамский центр поддержки детей и семей госкомитета взял ситуацию под контроль: сотрудники центра находятся в медицинском учреждении и следят за состоянием детей.