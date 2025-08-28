Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует

Десятый за восемь лет пожар в торговом центре «Садарак» вновь показал уязвимость крупнейшего рынка страны: миллиарды товаров в тысячах тесно расположенных магазинов и прилавков остаются без страхового покрытия. Любая искра может за минуты превратить целые ряды в пепел, а предприниматели продолжают работать, не обеспечив защиту своего имущества. Через несколько дней после разрушительного пожара корреспонденты haqqin.az посетили рынок, чтобы оценить ситуацию на месте. Продавцы рассказали, что происшествие совпало с ростом слухов о возможном закрытии рынка в ближайшие годы, что породило многочисленные домыслы. При этом правила пожарной безопасности на рынке во многом игнорируются: электропроводка проложена хаотично, летом кондиционеры, а зимой электрические обогреватели создают дополнительную нагрузку на сети. Представитель торгового центра утверждает, что страхование имущества стало обязательным условием для аренды, однако продавцы уверяют, что это не так.

Несмотря на многочисленные видеокадры и обсуждения в соцсетях, особенно в TikTok, владельцы магазинов и продавцы не решаются открыто говорить о проблемах. Один из них признался, что тех, кто «говорит слишком громко», просто выставляют за дверь. И те, кто зарабатывает здесь на жизнь, вынуждены либо молчать, либо уходить. «За этот магазин я заплатил 231 тысячу манатов. При этом, несмотря на то что он мой, я продолжаю платить аренду. Если захочу продать его, должен получить согласие руководства центра. В моем складе на втором этаже хранится товар на сумму более 100 тысяч манатов. Но, как и остальные, я так и не смог оформить страховку», — рассказывает владелец обувного магазина, убедившись, что мы не снимаем разговор на камеру. И добавляет: «С начала лета электричество периодически отключают, чтобы снизить нагрузку и предотвратить пожар. Кабели не выдерживают высокой мощности. Владельцам крупных магазинов предписали использовать кондиционеры с перерывами». По его словам, страховые компании не хотят работать с рынком из-за повышенного риска инцидентов и высокой стоимости имущества. При этом те, кто оформлял страховку, после прошлых происшествий так и не получили компенсацию, из-за чего доверие к страховым компаниям исчезло.

Предприниматель показывает нам на соседний магазин, склад которого полностью сгорел. В четырехэтажном строении находились товары на миллионы манатов. Хозяин узнал о пожаре, находясь в Китае. Поскольку склад застрахован не был, ущерб возмещен не будет. В рядах со сладостями, где расположены тысячи магазинов и прилавков, электропроводка смонтирована беспорядочно. Продавцы признаются, что уповают только на высшие силы: «Места есть и на других рынках, но нужно собрать клиентов, а это займет время. «Садарак» ведь популярен. При этом ходят слухи о закрытии рынка. Мы советуем не спешить тем, кто хочет арендовать здесь место». Также продавцы жалуются на высокую арендную плату. Несмотря на миллиардные доходы, руководство рынка не создает нормальных условий. По их мнению, оно могло бы навести порядок и привлечь страховые компании, если бы захотело. Предыдущий пожар в торговом центре произошел в январе 2023 года. Тогда был задержан человек, подозреваемый в умышленном поджоге 27 магазинов. Выяснить, связана ли новая трагедия с технической неисправностью или человеческим фактором, удастся только после расследования. Предприниматели сомневаются, что такая крайняя мера, как частые отключения электричества, способна серьезно снизить опасность.