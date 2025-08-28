Венгрия судится с Евросоюзом из-за Украины

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, сообщает издание Portfolio.

Иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира был подан в июле. Суд принял его к рассмотрению 25 августа. Будапешт пытается оспорить решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года. Это решение заложило основу для использования замороженных активов России на помощь Украине.

В частности, власти ЕС тогда решили передавать почти все поступления от налогообложения доходов от российских активов в Европейский фонд мира, из которого членам ЕС компенсируют расходы на военную помощь Киеву.

Власти Венгрии заявили, что это решение приняли без учета мнения Будапешта, нарушив процедуры согласования.

В странах Запада с начала российско-украинской войны заблокировано более 260 миллиардов евро активов России. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Евросоюз решил использовать прибыль от замороженных активов на помощь Украине.