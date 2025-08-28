USD 1.7000
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла
О роли Израиля в сближении Алиева с Трампом… И не только. Первое интервью посла

Венгрия судится с Евросоюзом из-за Украины

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, сообщает издание Portfolio.

Иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира был подан в июле. Суд принял его к рассмотрению 25 августа. Будапешт пытается оспорить решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года. Это решение заложило основу для использования замороженных активов России на помощь Украине.

В частности, власти ЕС тогда решили передавать почти все поступления от налогообложения доходов от российских активов в Европейский фонд мира, из которого членам ЕС компенсируют расходы на военную помощь Киеву.

Власти Венгрии заявили, что это решение приняли без учета мнения Будапешта, нарушив процедуры согласования.

В странах Запада с начала российско-украинской войны заблокировано более 260 миллиардов евро активов России. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Евросоюз решил использовать прибыль от замороженных активов на помощь Украине.

На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
Этот хитрец Уралоглу
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Ильхам Алиев поздравляет «Карабах» с победой
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Главный тренер «Ференцвароша» Робби Кин: «Карабах» меня больше не интересует»
Армения заявляет: Турция откроет границу после подписания мирного договора
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
«Амина» для азербайджанцев в России
