На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?

В основной стадии Лиги чемпионов «Карабаху» предстоит провести четыре домашних матча. Учитывая огромный ажиотаж, который будет перед играми с грандами европейского футбола, возникает вопрос: не переедет ли чемпион Азербайджана с Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова на Бакинский олимпийский стадион?
Этот вопрос был задан Гурбану Гурбанову после матча с «Ференцварошем».
«Пока решение не принято. У УЕФА в Лиге чемпионов очень серьезные требования. Газон и т.д. Я не знаю, как сейчас обстоят дела с полем на Олимпийском стадионе. Там недавно было мероприятие, концерт. Если АФФА или кто-то другой предложат сыграть на Олимпийском, то мы готовы там играть», - ответил главный тренер.