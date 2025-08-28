USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Роб Собхани: «Президент Алиев готов работать с Трампом и частным сектором США»

01:10 481

В одной из наиболее известных газет, издаваемых в США, The Washington Times, опубликована статья доктора философии, профессора Джорджтаунского университета Роба Собхани о состоявшихся 8 августа в Белом доме трехсторонних переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа.

Автор публикации пишет, что «на церемонии подписания мирной декларации президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал то, чего никогда ранее не произносил ни один глава государства: «Сегодня мы собрались в самой важной столице мира, в самом важном кабинете мира, чтобы дать обещание хранить мир перед самым важным лидером на мировой арене – президентом Трампом».

Собхани отмечает лидерские качества президента Азербайджана, которые делают «его одним из самых важных и доверенных союзников президента Трампа на мировой арене».

«Первым жестом искреннего уважения к Соединенным Штатам со стороны президента Алиева стало то, что он назвал стратегический сухопутный коридор между Азербайджаном и Арменией в честь президента Трампа – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Важным результатом TRIPP стало создание полосы территории, граничащей с главным врагом Америки – Исламской Республикой Иран…» - обращает внимание профессор.

Автор отмечает, что «Ильхам Алиев… оказывается надежным партнером президента Трампа в обеспечении глобальной энергетической безопасности…». Алиев активно поддерживает расширение экспорта нефти и газа, выступает за строительство Транскаспийского газопровода для снижения зависимости Европы от российского топлива, говорится в публикации.

Также Роб Собхани пишет, что Азербайджан демонстрирует религиозную терпимость: здесь свободно живут мусульмане, евреи, христиане. А отношения с Израилем — одни из лучших в мусульманском мире.

В статье отмечается и тот факт, что президент Азербайджана «готов работать с господином Трампом и частным сектором США, инвестируя в американские компании в сфере ИИ», сотрудничать с ведущими университетами и бизнесом США.

«Фактически с момента прихода к власти в 2003 году президент Алиев приветствовал каждую американскую компанию, готовую инвестировать в эту прекрасную страну, сопоставимую по размеру с Южной Каролиной. Доверие – основа подлинного партнерства между лидерами. На мировой арене Дональд Трамп не найдет более надежного союзника, чем Ильхам Алиев, чтобы воплотить в жизнь видение глобального мира и процветания», - пишет Роб Собхани.

