Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Известны все! «Карабах» и еще 35 участников основного этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка уже сегодня
Эльмир Алиев, отдел спорта
01:23

Определились все 36 команд, которые выступят в основной стадии Лиги чемпионов.

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Монако состоится жеребьевка. 36 клубов перед жеребьевкой поделены на четыре корзины. «Карабах» в самой слабой четвертой корзине, однако при нынешней системе проведения жеребьевки то, в какой корзине оказывается та или иная команда, принципиального значения не имеет. Так как каждый участник проведет по два матча с соперниками из всех четырех корзин.

Таким образом, «Карабаху» достанутся по две команды из первой, второй, третьей и четвертой корзин. Всего будет восемь матчей - четыре дома и четыре в гостях. С кем именно придется играть в родных стенах, а с кем - на выезде, определит жеребьевка. Но важное уточнение: из каждой корзины достанется один домашний матч и один выездной. Кроме того, «Карабах» не может провести больше двух игр с представителями одной страны.

Итак, все участники основной стадии Лиги чемпионов:

Корзина 1: «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия), «Челси» (Англия), «Боруссия» (Германия), «Барселона» (Испания)

Корзина 2: «Арсенал» (Англия), «Байер» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Брюгге» (Бельгия)

Корзина 3: «Тоттенхэм» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Аякс» (Нидерланды), «Наполи» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Марсель» (Франция)

Корзина 4: «Копенгаген» (Дания), «Монако» (Франция), «Галатасарай» (Турция), «Юнион» (Бельгия), «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН), «Атлетик» (Испания), «Ньюкасл» (Англия), «Пафос» (Кипр), «Кайрат» (Казахстан).

