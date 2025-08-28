Рекорд расходов России на войну

Из его расчетов следует, что по сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство оружия в РФ увеличились на 31%; по сравнению с январем-июнем 2023 года — на 95%, если сравнить с первым годом войны — втрое, пишет The Moscow Times.

Доля военных расходов казны также установила рекорд: в прошлом году было 35%, в этом — 41,2% в первом квартале и 39,8% на конец второго.

Из доходов бюджета на войну ушло 50,1% за январь–март и 48,2% — к концу июня.

Почти две трети (62%) военного бюджета в России засекречено, следует из оценок Клюге: за полгода по открытым оборонным статьям было израсходовано 3,203 трлн рублей, по «теневым» — 5,281 трлн. За год тайный бюджет увеличился на 41%, а по сравнению с январем-июнем первого года войны — почти в 4 раза.

Источник Reuters в правительстве РФ указал, что даже если переговоры о мире в Украине увенчаются успехом, сокращать военные расходы в 2026 году в РФ не планируют: «Снаряды и беспилотники все равно надо будет делать, хотя чуть в меньшем масштабе. Конфронтация сохранится, армия и расходы на вооружение будут больше, потому что и Запад их наращивает».