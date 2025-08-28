USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Рекорд расходов России на войну

Военные расходы бюджета России по итогам первого полугодия 2025 года установили абсолютный рекорд — 8,484 трлн рублей, подсчитал на основании данных Минфина научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Из его расчетов следует, что по сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство оружия в РФ увеличились на 31%; по сравнению с январем-июнем 2023 года — на 95%, если сравнить с первым годом войны — втрое, пишет The Moscow Times.

Доля военных расходов казны также установила рекорд: в прошлом году было 35%, в этом — 41,2% в первом квартале и 39,8% на конец второго.

Из доходов бюджета на войну ушло 50,1% за январь–март и 48,2% — к концу июня.

Почти две трети (62%) военного бюджета в России засекречено, следует из оценок Клюге: за полгода по открытым оборонным статьям было израсходовано 3,203 трлн рублей, по «теневым» — 5,281 трлн. За год тайный бюджет увеличился на 41%, а по сравнению с январем-июнем первого года войны — почти в 4 раза.

Источник Reuters в правительстве РФ указал, что даже если переговоры о мире в Украине увенчаются успехом, сокращать военные расходы в 2026 году в РФ не планируют: «Снаряды и беспилотники все равно надо будет делать, хотя чуть в меньшем масштабе. Конфронтация сохранится, армия и расходы на вооружение будут больше, потому что и Запад их наращивает».

Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
В чем виноваты дети?
В чем виноваты дети? объектив haqqin.az
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском
Израиль бьет по сирийским войскам под Дамаском обновлено 01:27
Известны все! «Карабах» и еще 35 участников основного этапа Лиги чемпионов
Известны все! «Карабах» и еще 35 участников основного этапа Лиги чемпионов Жеребьевка уже сегодня
Роб Собхани: «Президент Алиев готов работать с Трампом и частным сектором США»
Роб Собхани: «Президент Алиев готов работать с Трампом и частным сектором США»
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
