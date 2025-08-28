Так в чем же виноваты дети?

Миннеаполис (США). Минимум два ребенка погибли и 17 человек получили ранения во время стрельбы в католической школе
Варанаси (Индия). Девочка пробирается сквозь затопленный жилой район
Николози (Италия). Вулканическая активность на Этне продолжается: по ее склонам спускаются два потока лавы
Буньоль (Испания). Люди закидывают друг друга помидорами во время ежегодного фестиваля «Томатина»
Венеция (Италия). Кейт Бланшетт позирует на красной дорожке перед церемонией открытия 82-го Венецианского кинофестиваля