Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА

Выход « Карабах а» в основную стадию Лиги чемпионов принес Азербайджану сразу 6 бонусных очков. Именно такую рейтинговую награду получает страна за попадание ее представителя в число 36 лучших участников главного футбольного еврокубка.

6 очков делим на 4 (общее количество представителей в еврокубках от Азербайджана в этом сезоне) и получаем 1,5 балла. Это очень серьезный бонус. Теперь в активе Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА 21 балл. Благодаря « Карабах у» Азербайджан разом опередил в таблице Словению (20,468 балла) и Украину (19,850)! За вечер мы поднялись с 28-го места на 26-е и теперь отстаем от Словакии лишь на 0,375 балла.

Правда, необходимо отметить, что в отличие от Азербайджана, у Словении в еврокубках продолжают выступать два клуба, а у Украины - три. Эти страны не представлены в Лиге чемпионов, но смогут набирать очки в Лиге Европы и Лиге конференций. А это легче, чем пополнять свой актив в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Азербайджан уже заработал 3,875 балла. Наш рекорд - 5,875 балла, заработанные в сезоне 2023/24, когда «Карабах» дошел до 1/8 финала Лиги Европы.