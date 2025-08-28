План восстановления Газы придумали зять Трампа и экс-премьер Британии

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф несколько месяцев обсуждает с бывшим премьером Британии Тони Блэром и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером послевоенный план для сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Утверждается, что Уиткофф встречался с Блэром в июле в тот же день, когда президент США виделся с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. После этого Блэр провел встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом и проинформировал его о предложениях по Газе. Кушнер в начале месяца побывал в Израиле для обсуждения сложившейся в секторе ситуации.

«Блэр близок с Нетаньяху и его ближайшим советником Роном Дермером, отвечающим за послевоенные планы Израиля», — отмечает агентство.

Два источника рассказали, что Дермер прибыл в Вашингтон перед встречей по Газе 27 августа и увиделся с высокопоставленными чиновниками Белого дома. Согласно материалу, Блэр и Кушнер представили Трампу предложения по плану послевоенного устройства Газы. Они собирались обсуждать варианты управления сектором без власти ХАМАС. Послевоенный план, согласованный с Белым домом, мог бы предоставить Нетаньяху «политическое прикрытие» для принятия решения о прекращении огня в рамках всеобъемлющего соглашения, предполагающего отстранение ХАМАС от власти.