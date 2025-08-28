Сербы снова взбунтовались

Вторую ночь подряд в сербском Нови-Саде идут протесты. По заявлению МВД Сербии, протестующие у здания факультета философии напали на полицию. Около 300 человек попытались силой прорваться в здание факультета, который охраняли полицейские.

В протестах участвуют студенты и сторонники оппозиции. Пытаясь прорваться в здание, участники акций использовали камни, яйца, пиротехнику. Полицейские применили силу и спецсредства.

Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. В середине августа обстановка в городах обострилась. Протестующие требуют отставки Александра Вучича и провести досрочные парламентские выборы.