USD 1.7000
EUR 1.9744
RUB 2.1116
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Сербы снова взбунтовались

03:05 178

Вторую ночь подряд в сербском Нови-Саде идут протесты. По заявлению МВД Сербии, протестующие у здания факультета философии напали на полицию. Около 300 человек попытались силой прорваться в здание факультета, который охраняли полицейские.

В протестах участвуют студенты и сторонники оппозиции. Пытаясь прорваться в здание, участники акций использовали камни, яйца, пиротехнику. Полицейские применили силу и спецсредства.

Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. В середине августа обстановка в городах обострилась. Протестующие требуют отставки Александра Вучича и провести досрочные парламентские выборы.

Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 852
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 736
В чем виноваты дети?
В чем виноваты дети? объектив haqqin.az
01:44 619
Десант Израиля под Дамаском
Десант Израиля под Дамаском обновлено 01:27
01:27 2316
Известны все! «Карабах» и еще 35 участников основного этапа Лиги чемпионов
Известны все! «Карабах» и еще 35 участников основного этапа Лиги чемпионов Жеребьевка уже сегодня
01:23 1095
Роб Собхани: «Президент Алиев готов работать с Трампом и частным сектором США»
Роб Собхани: «Президент Алиев готов работать с Трампом и частным сектором США»
01:10 746
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 1733
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 12191
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5693
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 1527
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 1490

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 852
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 736
В чем виноваты дети?
В чем виноваты дети? объектив haqqin.az
01:44 619
Десант Израиля под Дамаском
Десант Израиля под Дамаском обновлено 01:27
01:27 2316
Известны все! «Карабах» и еще 35 участников основного этапа Лиги чемпионов
Известны все! «Карабах» и еще 35 участников основного этапа Лиги чемпионов Жеребьевка уже сегодня
01:23 1095
Роб Собхани: «Президент Алиев готов работать с Трампом и частным сектором США»
Роб Собхани: «Президент Алиев готов работать с Трампом и частным сектором США»
01:10 746
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
На каком стадионе пройдут домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?
00:25 1733
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов!
«Карабах» вновь в настоящей Лиге чемпионов! видео, обновлено 22:39
27 августа 2025, 22:39 12191
Этот хитрец Уралоглу
Этот хитрец Уралоглу горячая тема
27 августа 2025, 18:54 5693
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
Родители жестоко избивали детей: отца задержали
00:12 1527
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
Гурбан Гурбанов после триумфа «Карабаха»: «Где вы увидели мои слезы? Я же пытался их прятать»
00:15 1490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться