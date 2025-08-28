Взрыв в жилом доме в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Али Велиева в Низаминском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, по указанному адресу были незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия было установлено, что взрыв без возгорания произошел в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Проживающий в квартире Теймур Муса оглы Мукамов, 1987 года рождения, получив различные телесные повреждения, оказался в беспомощном состоянии. Благодаря оперативным мерам, проведенным соответствующими структурами МЧС, мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи. В рамках мер безопасности жильцов соседних квартир эвакуировали.

Соответствующие структуры проводят разбирательство в связи со взрывом.