Германия подозревает украинцев

По данным издания, все семь подозреваемых оказались гражданами Украины — среди них водолазы, подрывник и шкипер.

Для диверсии использовалась яхта «Андромеда», где нашли ДНК, отпечатки и следы взрывчатки, совпадающие с образцами на трубах. Один из участников уже арестован в Италии, остальные находятся в розыске.

Группа въехала в Германию через Польшу по настоящим украинским паспортам, но на чужие имена.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена 26 сентября 2022 года на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, на пике газового конфликта между Россией и Евросоюзом.

В результате серии взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2». На момент аварии прокачка газа по ним не велась: СП-1 был остановлен российской стороной, СП-2 так и не запущен.

Три отдельных расследования диверсии были инициированы Данией, Германией и Швецией. В феврале 2024 года правоохранительные органы Дании и Швеции прекратили расследования, поскольку дело находится вне юрисдикции их стран.