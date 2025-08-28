USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Германия подозревает украинцев

09:55

Германия завершила расследование взрывов на «Северных потоках», пишет издание Die Zeit.

По данным издания, все семь подозреваемых оказались гражданами Украины — среди них водолазы, подрывник и шкипер.

Для диверсии использовалась яхта «Андромеда», где нашли ДНК, отпечатки и следы взрывчатки, совпадающие с образцами на трубах. Один из участников уже арестован в Италии, остальные находятся в розыске.

Группа въехала в Германию через Польшу по настоящим украинским паспортам, но на чужие имена.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена 26 сентября 2022 года на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, на пике газового конфликта между Россией и Евросоюзом.

В результате серии взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2». На момент аварии прокачка газа по ним не велась: СП-1 был остановлен российской стороной, СП-2 так и не запущен.

Три отдельных расследования диверсии были инициированы Данией, Германией и Швецией. В феврале 2024 года правоохранительные органы Дании и Швеции прекратили расследования, поскольку дело находится вне юрисдикции их стран.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52

