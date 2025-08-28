USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Azerbaijan Fish Farm впервые представляет Азербайджан на World Seafood Shanghai 2025!

Ведущий производитель черной икры Азербайджана, Azerbaijan Fish Farm, делает важный международный шаг, совершая официальный дебют на крупнейшей азиатской выставке морепродуктов – World Seafood Shanghai 2025. Это участие является историческим событием как для компании, так и для Азербайджана.

На выставке особое внимание привлекает бренд Baku Caviar. Этот бренд, объединяющий качество, многовековые традиции и экологическую ответственность, представляет азербайджанскую икру на высоком уровне на мировой арене.

Azerbaijan Fish Farm продолжает устанавливать отраслевые стандарты, демонстрируя, что премиальная икра может быть не только символом вкуса и изысканности, но и выражением экологического сознания. Выпуск компанией 10 осетровых в Каспий за каждую проданную банку икры встречается с большим одобрением как со стороны клиентов, так и международных партнеров.

Выставка World Seafood Shanghai 2025 стала для Azerbaijan Fish Farm воротами новых возможностей на азиатском рынке. Продукция компании вызвала большой интерес как у потенциальных партнеров, так и у лидеров отрасли, создавая основу для международного сотрудничества.

Этот дебют стал важной вехой на пути глобального развития Azerbaijan Fish Farm, а также еще раз подтвердил потенциал азербайджанской икры стать символом премиального качества и экологической ответственности на мировой сцене.

